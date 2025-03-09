112歲羅屋書院修復開工 仍接受預約導覽

新竹縣歷史建築羅屋書院修復工程今天祈福後正式開工。（記者黃美珠攝）

2025/03/09 13:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕已經112歲的新竹縣歷史建築—關西豫章堂羅屋書房（俗稱羅屋書院）修復工程今天啟動，預計450個日曆天後要在明年6月竣工。羅屋書院管理人羅仕龍說，期間，只要不影響工程且安全無虞，書院仍接受預約導覽參觀。

修復團隊代表、建築師詹益榮說，這次工程重點在屋面、屋身、骨架、地坪、老宅的建築裝飾、生物防治以及機電工程，屋面下方的屋架結構，也是這次主要的工項。其中老屋內部的機電設備將全面更新，使之未來可以更符合老屋活化後、未來50年的整體使用需求。

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詹益榮說，羅屋書院修復工程朝原汁、原味呈現原貌的方向努力，所以不只形貌，就連材料、工法也都避免摻入新工法。

他說，羅屋書院在1981年就曾翻修過，當時工法就以屋脊不動的方式進行，所以這次也一樣不動屋脊，只做屋面的必要抽換。換言之這次修復工法來自於50年前羅屋本身老師傅們所留下的傳統做法。

對於羅屋書院正身在前次翻修而有所改變的現存樣貌，在這次後期的裝修作業中會做必要的去除。

羅屋書院管理人羅仕龍說，這棟百年客家三合院已接待過來自全球各地超過60個國家的訪客，就連前總統蔡英文也甫於今年228連假來訪，只是現有老化、漏水、蟲蛀的問題，期待修復後，老宅可以維持作為地方創生或文化傳承的平台，繼續協助推動地方產業發展。

他說，這些來自世界各地的訪客，有個荷蘭旅人讓他最難忘，因為對方來台暢遊30多天後，離台前竟在手臂刺上：台北101、高山、以及羅屋書院！分別代表台灣現代化的科技樣貌、自然環境以及文化歷史，這讓他非常自豪。

因為羅屋書院的建築外觀或許不如其他建築漂亮，量體也不是很大，但建築本身蘊藏的細節卻很多，像是：石雕、木雕、磚雕、泥塑、剪黏等，從中都可以看到先人的智慧，所以他敢說這個三合院是全台極具代表性的，也是最好的國際宣傳所在。

縣長楊文科說，羅屋書院的先祖在274年前就來到關西開墾，羅屋書院在羅家祖輩羅碧玉主導下建造完工於1913年，曾開辦過學塾。近10幾年經派下子孫羅仕龍妥適的經營保存，吸引很多遊客造訪，並於2010年以「關西豫章堂羅屋書房」為名登錄為新竹縣歷史建築，他希望修復工程完成後，可以繼續延續這個文化資產的價值和功能。

新竹縣歷史建築羅屋書院建物上細節處處展現傳統工藝的細緻與華美。（記者黃美珠攝）

新竹縣歷史建築羅屋書院建物上細節處處展現傳統工藝的細緻與華美。（記者黃美珠攝）

新竹縣歷史建築羅屋書院建物上細節處處展現傳統工藝的細緻與華美。（記者黃美珠攝）

羅屋書院修復工程期間，管理人羅仕龍說只要不影響施工且安全無虞，依舊接受有心人預約導覽參觀。（記者黃美珠攝）

新竹縣歷史建築羅屋書院建物上細節處處展現傳統工藝的細緻與華美。（記者黃美珠攝）

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