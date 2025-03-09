30萬株苗木去哪了？ 彰化瘋種樹 綠化暴增再拚生態網

持續不斷的種樹，可以提高城市的綠地面積，減少二氧化碳減緩溫室效應，讓城市成為美麗的陽光森林，好處多多。（記者張聰秋攝）

2025/03/09 13:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕3月12日植樹節將至，彰化縣大力推動綠化，近3年發出超過30萬株苗木，讓全縣「瘋種樹」，各鄉鎮市公所也加入，從公園、學校到社區，共同擴展生態綠網，力拚「陽光森林」願景。今年祭出「造林苗木配撥」與「環境綠美化苗木提供」兩大方案，鼓勵民眾、團體免費領取苗木參與植樹。

縣府農業處指出，「造林苗木配撥」針對私人土地造林計畫，申請者不僅可獲無償苗木，還能獲專業輔導，提高存活率；至於「環境綠美化苗木提供」，則專供政府機關、學校、社區等單位，全面推動環境綠化，詳細申請辦法可上縣府農業處官網查詢。

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為帶動全民種樹風潮，縣府本月8日搶先在員林百果山湶洲寮卡達車休憩區舉辦植樹活動，動員民眾在0.71公頃土地種下660株原生樹種，並發送2000株苗木，盼打造茂密樹林，成為減碳「神隊友」。

不過，也有民眾質疑，發放的苗木是否真能落地生根？有民眾坦言，曾領取免費苗木種在住家旁，但後續缺乏維護，存活率堪憂，「總不能光種不顧吧！」反觀多數民眾或團體植樹有成還獲表揚。

農業處表示，今年有4人、4個團體獲得表揚，個人包含彰化市許春郎、大村鄉游坤山、社頭鄉謝勝文、田中鎮黃杉棋；團體則有埔鹽鄉埔南社區發展協會、永靖鄉竹子社區發展協會、田中鎮碧峰里辦公處、芳苑鄉頂廍社區發展協會，個人及社區成功透過縣府提供的苗木美化環境，綠意盎然。

農業處強調，植樹不僅美化環境，更能提升生態品質，呼籲領取苗木者務必妥善照顧，一起種下希望，為彰化增添一片綠蔭！

彰化縣政府在植樹節前舉辦活動，植樹不僅美化環境，更是為地球種福田，透過社區的合作，共同為彰化、為地球種下希望。（圖縣府提供）

為帶動全民種樹風潮，彰化縣政府於3月8日在員林百果山湶洲寮卡達車休憩區舉辦植樹活動，行動宣誓打造彰化縣生態綠網。（圖縣府提供）

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