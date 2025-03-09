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    超級挑戰！ 山海圳路跑24小時完成177公里賽事

    挑戰阿里山公路上坡路段，邊跑邊欣賞茶園風光。（記者蔡宗勳攝）

    挑戰阿里山公路上坡路段，邊跑邊欣賞茶園風光。（記者蔡宗勳攝）

    2025/03/09 13:31

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2025年「橘子岸到頂超級馬拉松」以山海圳國家綠道為賽道，3月7日晚上7點從台南市國立台灣歷史博物館起跑，參賽者需在8日晚上7點抵達南投縣的玉山國家公園界碑，參賽者昨天下午挑戰阿里山公路上坡路段，是體力、毅力等多重考驗，沿途民眾不忘給予熱情掌聲，祝福大家可以挑戰成功。

    「橘子岸到頂超級馬拉松」由橘子關懷基金會主辦、農業部林業及自然保育署擔任指導，自2021年開始籌備，2023年取得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）路跑賽道認證、2024年取得國際超馬總會（IAU）銅標賽事認證，是台灣唯一總升降高度超過6000公尺的超馬賽事。

    橘子岸到頂超級馬拉松以山海圳國家綠道為賽道，總起降6047公尺，挑戰者需在24小時內完成177公里的賽事，不僅是一場極限耐力挑戰，更是一趟見證台灣自然之美的冒險旅程，在人文環境上穿越台江、西拉雅、鄒、布農族4大文化生活圈。

    這場山海圳路跑以國立台灣歷史博物館為起點→嘉南大圳南幹線→烏山頭水庫風景區→西口小瑞士→曾文水庫風景區→台3線大埔鄉→新美大橋→阿里山公路→隙頂觀景臺→鄒族文化部落→樂野部落→阿里山公路→十字路阿嬤草仔粿→中油阿里山新站處→新中橫公路→特富野古道登山口，最終抵達玉山國家公園界碑。

    鄒族生態工作者莊信然指出，好奇問了在129縣跑步的選手，才知道原來是山海圳路跑比賽，看到他們記得要幫選手們「加油啊」；阿里山鄉親在石棹樂野路段看到選手們奮力跑上坡，個個氣喘如牛，但在幫他們加油打氣時，大家都回以愉悅的神情，運動家精神令人感佩。

    有位參賽者表示，長達數十公里看不到盡頭的上坡路段，跑起來真的是精疲力盡，幾度想要放棄，但看到大家的熱情支持，就又重拾信心，雖然可能無法在晚上7點前抵達終點，不過能跑多遠就跑多跑，在時間未歸零前絕不會放棄。

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