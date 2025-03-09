寵物起床眼睛分泌物多怎辦？ 新北獸醫寵物醫療線上諮詢 3/13首直播

新北市推出共同推出「Vets on air獸醫師與您暢聊毛寶貝」線上諮詢直播，首場將由獸醫師姚勝隆（左）、林筱瑞（右）打頭陣。（記者董冠怡攝）

2025/03/09 13:26

〔記者董冠怡／新北報導〕科技發達時代有利有弊，利是提高作業效率、弊是消息滿天飛不易辨明，加上寵物醫療照護相關知識需求與日俱增，新北市動物保護防疫處、新北市獸醫師公會合推線上諮詢，3月13日起每月2次、每次2小時，13日首場臉書、YT直播由隆安動物醫院長姚勝隆、光點動物醫院獸醫師林筱瑞分享衛教知識、過往看診經驗，並與留言民眾互動問答。

新北市獸醫師公會理事長薛敦元表示，寵物市場蓬勃發展，甚或已成全民話題，然而網路訊息過度氾濫、真假難辨，常見誤解像是犬貓結紮會對身體產生重大影響所以鼓吹不要結紮，實際上，適齡結紮有助預防子宮蓄膿等子宮疾病、減緩攝護腺問題、隨地噴尿機率，不過最終仍要視寵物個案狀況而定；透過寵物醫療線上諮詢，傳遞正確衛教資訊，協助飼主了解何時需要將寵物帶至動物醫院接受進一步檢查和治療。

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市府動保處長楊淑方指出，從本週四（13日）開始，每個月第2週、第4週的週四晚間9點至11點，各專科獸醫師群會在動保處及獸醫師公會Facebook、Youtube平台直播分享專業見解，主題多元，民眾也可留言敲碗有興趣的議題及希望受邀的講者，每次直播都會有2名獸醫師主講。

3月13日直播找來心臟科姚勝隆、眼科林筱瑞搭檔。姚勝隆提醒，可以透過直播交流互動、諮詢各式疑難雜症，但不提供線上看診。寵物跟人不一樣無法說話，身體不適要靠飼主傳達，然而飼主觀察出的情形可能與寵物實際狀況有嚴重落差，需要借助理學、血液學、影像學等臨床檢查的專業，才有辦法發現問題的癥結點，以利正確處置，所以如果察覺家中毛寶貝不對勁，務必帶往動物醫院診治。

今天現場進行直播測試時，有人詢問狗狗早上起床都會瞇瞇眼，鄰近眼頭的下眼瞼處分泌物較多，而且濕濕的，需要立即看醫生嗎？林筱瑞說，看到眼屎並不可怕，人類早上起床眼睛多少都會有眼屎，犬隻也不例外，清潔即可；若是出現大量分泌物、呈現黃綠色、伴隨眼白變紅、睜不開眼，則建議就醫。

永鴻國際生技董事長鍾威凱提到，除了持續與國內連鎖動物醫院合辦線上、實體課程，也有規劃錄製podcast節目，說明寵物食品營養、寵物溝通，如何烹調鮮食、從毛孩子的動作了解生理及心理狀況，傳達正確用藥觀念，協助民眾辨別依附在產品推廣下的話術，也樂見與公部門合作推廣寵物健康照護。

市府農業局長諶錫輝提及，新北市幅員遼闊，都市就醫資源豐富，同時也要兼顧偏鄉權益，線上直播可以觸及更多受眾。保健和預防很重要，平日多加留意或從輕症開始有所掌握且控制，就有機會較快康復、避免後續發展成重症，進而減少飼主的經濟負擔。

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