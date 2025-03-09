「龍潭歸鄉文化節」擬找正妹親善大使遭批物化女性 公所：發想討論未強迫同仁

桃市府龍潭區公所發想「親善大使」接待今年端午節「龍潭歸鄉文化節」貴賓，立意為優化接待服務。（資料照）

2025/03/09 13:05

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府龍潭區公所籌辦「龍潭歸鄉文化節」系列活動，近日遭人在「公務之聲靠北電台」臉書粉專匿名PO文，影射公所強迫漂亮的公務員擔任親善大使，如選美比賽，「女人何苦為難女人？」彷彿職權霸凌、物化女性，對此，龍潭區長鄧昱綵澄清，目前都在發想、討論階段，沒有強迫同仁，男、女都會採納，尊重同仁意願。

匿名者以《龍潭虎穴奇聞錄》為題發文指出，今年「除了大家熟知的龍舟賽，又推出了一個全新亮點——12金釵！」，區公所要求「會美姿美儀、會化妝，還要能認出各橘畜掌觀（局處長官）和各屈鯉掌（各區里長），」並提到「有必要在職權霸凌下為五斗米折腰嗎？」，貼文不少網友認為有性平問題，留言提到「性平+霸凌」、「直接到性平處信箱投訴吧」、「投訴性別歧視？」，也有網友認為活動「這不老套了，還什麼新」。

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鄧昱綵回應，公所沒有職權霸凌、物化女性，前天以line發文給所有同仁，說明「有關親善大使的人選，我會和各課室主進一步研商，一定會顧及大家的意願以及性平相關的規定，」發想親善大使團的用意，在檢討、改進前2年的歸鄉文化龍舟賽的貴賓接待經驗，提升公所形象，此想法僅在這週一的工作會議提過1次，公所主管都有參與，會議中提到，不管男女，有服務熱忱的同仁都會納進，沒有匿名者說的，只找長得漂亮同仁、物化女性，同仁意見都會採納，集思廣益，把事做好。

主秘呂秀枝回應，為改善、優化服務，盼找幾個公關人員接待貴賓，像親善大使、招待人員，身高若高，大家容易看得見，遊客有問題也找得到人詢問，如果大家都不願意，這件事情可能就止步，公所沒有強迫同仁一定要做什麼，但活動檢討「如果都不討論，是不是都不改善，一切照舊就是好事？」

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