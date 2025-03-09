竹市觀光巴士輕鬆串聯歷史文化景點 盡情品味道地美食與在地風情

竹市觀光巴士輕鬆串聯歷史文化景點。（記者蔡彰盛攝）

2025/03/09 12:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市府推出「新竹觀光巴士」服務，讓旅客輕鬆暢遊城市的精華景點，以新竹火車站為起點，串聯舊城區9大站點，包括東門市場、新竹動物園、都城隍廟、竹蓮寺等。其中，城隍廟與竹蓮寺更是備受歡迎的熱門站點，不論是參拜祈福還是品嚐美食，皆能輕鬆抵達，讓民眾深入體驗新竹的歷史文化與地方特色。

城銷處表示，新竹都城隍廟去年有超過200萬人次的遊客造訪，也是全台規模最大的城隍廟，擁有超過兩百年的歷史，每年吸引無數信眾前來參拜。廟口美食商圈更是遠近馳名，其中必嚐的經典小吃包括「鴨香飯」，以鴨油拌飯搭配滷鴨肉，香氣四溢；另外還有「鴨肉麵」以嫩滑的鴨肉搭配香濃湯頭，深受老饕喜愛；而「潤餅」是手工現包，餅皮Q彈，內餡豐富，口感層次十足，以及百年餅店，以傳統糕點聞名，特製綠豆椪與鳳梨酥更是經典美味。

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城銷處指出，遊客搭乘觀光巴士到「竹蓮街口」站，即可到達竹蓮寺。竹蓮寺是新竹地區歷史悠久的寺廟，擁有超過兩百年的歷史，主奉觀世音菩薩，香火鼎盛，是新竹市民的信仰中心。參拜完畢，不妨前往附近的市場或小吃店，品嚐「新竹米粉」，以在地純米製成的米粉，口感細緻且富有嚼勁，搭配特製湯頭或快炒，風味獨特。除此之外，「肉圓」也是在地知名小吃，外皮滑嫩Q彈，內餡多汁美味；「魷魚羹麵」則以鮮甜魷魚搭配濃郁羹湯，滋味鮮美，讓人一試成主顧。

城銷處說，新竹市的宗教文化景點結合道地美食與便捷交通，無論是探索歷史建築、感受信仰力量，還是品嚐美味小吃，都能讓旅程更具深度與回憶。而搭乘免費且便利的觀光巴士，不僅有助於減少個人交通工具使用，降低碳排放，市府也期待藉此吸引更多國內外旅客，透過「慢遊新竹」，感受百年古城的深厚人文底蘊與獨特風采。民眾不妨於假日期間多利用新竹觀光巴士，漫遊城隍廟與竹蓮寺，來一場結合心靈洗滌與味蕾滿足的雙重饗宴。

城銷處補充，新竹觀光巴士營運時間為每週末及假日，從上午9點至下午6點，每20分鐘一班，免費搭乘，讓旅客自在暢遊新竹，深入探索城市的文化魅力。更多資訊請上新竹觀光巴士官網 （ https://www.hsinchusightseeingbus.com.tw/index/index.html） 及新竹市政府城市行銷處FB粉絲專頁。

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