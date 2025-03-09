基隆百福車站無障礙電梯汰換 明起暫時封閉預計6月完工

基隆工務處將於明（10）日起進行無障礙電梯汰換更新工程，並同步於人行陸橋側邊加裝擋雨板，改善工期約3個月，預計6月可完成。（資料照）

2025/03/09 13:02

〔記者羅國嘉／基隆報導〕為提升七堵區百福車站的通勤環境，基隆工務處將於明（10）日起進行無障礙電梯汰換更新工程，並同步於人行陸橋側邊加裝擋雨板，改善工期約3個月，預計6月可完成。施工期間，1號出口（近實踐橋）的無障礙電梯將暫時封閉，無障礙乘客可改由3號出口（長安街）進出，或轉乘至其他車站搭乘台鐵。

工務處長陳耀川表示，百福車站1號出口因地形空曠，時常受強風與雨水影響，導致無障礙電梯故障及人行陸橋積水，影響乘客安全與便利性。此次工程將更新電梯設備，並增設擋雨板，預計工期約三個月，於6月完工。工務處也請台鐵公司協助宣導進出站及轉乘資訊，確保工程如期完成。

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工務處土木工程科長張佑竹指出，此次無障礙電梯的汰換工程將進行多項升級，包括全面更新電梯車廂、馬達、滑輪系統及電腦控制系統，以提升運行穩定度與安全性。此外，工務處已於施工前舉辦現場說明會，並請台鐵公司協助宣導，確保民眾了解替代方案。

針對施工期間的替代措施，張佑竹說，百福車站另有無障礙設施可供使用，乘客可由明德三路轉長安街，透過連接空橋進入車站。此外，若需搭乘電梯，建議乘客可選擇在百福車站前後站上下車，這些出入口均設有無障礙電梯。

張佑竹表示，此次施工主要涉及電梯更換及人行陸橋擋雨設施的增設，均屬於室內工程，因此天候變化不會對工期造成重大影響；另外，為確保新設備的長期穩定運作，工務處規劃每月定期安排2次維護，由電梯保養廠商進行清潔與檢查，包括電路、電盤及鋼纜等設備，若發現需要汰換的構件，廠商會回報，工務處則即時進行修繕，以確保乘客安全。

百福車站無障礙替代動線。（基隆工務處提供）

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