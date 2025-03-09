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    斥資逾10億！ 台南鹿耳門媽文物館動土

    正統鹿耳門聖母廟斥資逾10億元打造鹿耳門媽文物館，今日舉行興建動土大典，預計將於2029年前竣工啟用。（圖由台南市政府提供）

    正統鹿耳門聖母廟斥資逾10億元打造鹿耳門媽文物館，今日舉行興建動土大典，預計將於2029年前竣工啟用。（圖由台南市政府提供）

    2025/03/09 12:49

    〔記者王姝琇／台南報導〕正統鹿耳門聖母廟鹿耳門媽文物館今日舉行興建動土大典，整體建設斥資逾10億元，預計將於2029年前竣工啟用，未來將成為展示鹿耳門媽祖文化歷史的重要場域。

    鹿耳門聖母廟推動3大重點建設工程，包括鹿耳門媽文物館，以及佛祖殿東、西兩側增設五百羅漢殿，與五王殿前牌樓兩側增設豎立大旗桿，3大建設同步進行，展現媽祖信仰的莊嚴與神聖。

    鹿耳門媽文物館座落於玉皇殿正後方，規劃為地下1層、地上5層之建築，寬82.5公尺、高37.5公尺、縱深30公尺，總建坪面積達3883坪，館內將設置文物展示區、宗教文化研究中心、多媒體互動體驗區、教育講堂及藝術展演空間，結合現代科技與藝術，打造文化與信仰交流的核心據點。

    市長黃偉哲今日應邀出席鹿耳門媽文物館動土大典，與聖母廟主委鄭深池及各友宮廟、信眾共同見證。黃偉哲表示，動土是邁向新階段的重要開始，深信在媽祖的保佑之下，工程將順利完成。

    鄭深池表示，此次動土大典象徵鹿耳門媽文物館正式邁入建設階段，預計於今年上半年完成發包並正式動工，未來完工後將成為台南市乃至全台灣的重要文化地標，擔起信仰傳承的重責大任。

    正統鹿耳門聖母廟斥資逾10億元打造鹿耳門媽文物館，今日舉行興建動土大典，預計將於2029年前竣工啟用。（圖由台南市政府提供）

    正統鹿耳門聖母廟斥資逾10億元打造鹿耳門媽文物館，今日舉行興建動土大典，預計將於2029年前竣工啟用。（圖由台南市政府提供）

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