蘆竹大坑溪綠廊工程啟動 串接桃林、營盤溪成「綠色運具示範區」

蘆竹大坑溪沿岸人行空間狹窄且不連續。（圖由桃市府都發局提供）

2025/03/09 13:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府都市發展局投入3800萬元預算，啟動大坑溪沿岸步道景觀工程，工程預計今年底完工，可串接桃林鐵路、4月即將完工的營盤坑溪綠廊工程，沿線涵蓋住商、工業、景區，打造南崁成為桃市綠色運具示範地區，鼓勵居民改以綠色運具取代汽、機車。

都發局表示，大坑溪步道景觀工程經過蘆竹區五福里、瓦窯里、吉祥里及龜山南美里、南上里等上南崁人口稠密地區，工程主要整理南美天幕多功能球場後側閒置綠地約1500坪，雖屬國有地但被占用，經協調後將由市府代管，並依現行地勢打造自然丘形的兒童地景遊戲區，為上南崁再增加1處約12座籃球場大小的綠地公園，同時兼具城市雨水滯洪功能。

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都發局表示，工程也將整理從蘆竹區五福路106巷到麗水巷近1公里的人行空間，解決當地居民最關心的麗水巷與油管路轉彎處視線死角問題，同時拓寬人行道，讓自行車、人行有更舒適的空間，另一側麗水巷底將重新順平陡坡，讓長者、輔具下坡不再瞬間加速，解決容易跌倒的問題；此外，沿線原有的1公里步道，闢設至今已逾20年，早年規劃不連續步道，舖面多處早已破損、長滿青苔，植栽樹穴也過小，透過工程將串聯步道，讓居民有更舒適的散步運動綠廊。

都發局表示，蘆竹區五福路106巷至麗水巷可串接桃林鐵路自行車道，北側全長約1.03公里的營盤坑溪綠廊工程也將於4月完工，東起六福宮旁的綠九公園，往西串接桃林鐵路後至榮安路，而進行中的桃林鐵路5期工程，今年10月完工後可串接台61線，3大路線將形成緊密的自行車路網，連結周邊住宅區、商業區、工業區及景區，自行車道附近亦有YouBike站點，加上有機場捷運行經，都發局表示，將持續優化蘆竹區綠色運具路網，打造桃園第1個「綠具人」綠色運具生活圈，鼓勵居民改以綠色運具取代傳統機車、汽車。

蘆竹大坑溪沿岸步道景觀工程將拓寬人行道，讓自行車、人行有更舒適的空間，此為示意圖。（圖由桃市府都發局提供）

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