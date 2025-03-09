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    觀霧「霧社櫻王」迎最佳賞花期 林保署提醒零踐踏、零接觸

    苗栗縣觀霧國家森林遊樂區著名「霧社櫻王」已逐漸盛開。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

    苗栗縣觀霧國家森林遊樂區著名「霧社櫻王」已逐漸盛開。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

    2025/03/09 12:37

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣觀霧國家森林遊樂區著名「霧社櫻王」已逐漸盛開，農業部林業及自然保育署新竹分署觀察，花況已達7成，預計未來10天是最佳賞花期，歡迎民眾造訪，但也提醒「零踐踏」、「零接觸」，共同守護櫻王健康生長。

    霧社櫻稀有少見，是台灣原生且特有的櫻花，位於觀霧國家森林遊樂區的霧社櫻，胸徑逾80公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，被譽為北台灣最大的霧社櫻，而有「霧社櫻王」之稱。

    霧社櫻王於每年春天開花期間，花瓣潔白如雪，掉落時猶如細雪紛飛的三月雪，為春天添增如夢似幻氣氛，也吸引大批遊客上山賞花。林業及自然保育署新竹分署觀察，目前櫻王花開約7成，到滿開還有10天，也是最佳賞花期，過後綠葉會越來越明顯，逐漸變成如抹茶奶綠的顏色。

    新竹分署提醒欣賞櫻王時「零踐踏」、「零接觸」，不要越界踩踏到園圃內，如果土壤被踩踏變得緊實，樹根無法呼吸、吸收養分，久而久之，樹木就會營養不良、容易生病，年邁的櫻王，經不起折騰；且櫻花枝條十分脆弱，請勿觸摸、搖晃，更不可折斷。

    此外，新竹分署以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，於2月28日起推出「櫻該都找得到」集章活動，至3月16日在觀霧遊客中心限量發行櫻花酷卡，集滿6款櫻花紀念章，並挑戰線上問答，有機會獲得限定款紀念品，期間也能選購「六櫻繽紛風鈴DIY」、「六櫻繽紛杯墊」等限量款紀念品。

    另，新竹分署於3月12日植樹節，也將在所轄內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區，依入園順序贈送台灣原生苗木，自備環保袋，1人限領1株，送完為止，相關訊息可至「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁，或新竹分署網站https://hsinchu.forest.gov.tw/查詢。

    新竹分署提醒欣賞櫻王時「零踐踏」，不要越界踩踏到園圃內，如果土壤被踩踏變得緊實，樹根無法呼吸、吸收養分，久而久之，樹木就會營養不良、容易生病。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

    新竹分署提醒欣賞櫻王時「零踐踏」，不要越界踩踏到園圃內，如果土壤被踩踏變得緊實，樹根無法呼吸、吸收養分，久而久之，樹木就會營養不良、容易生病。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

    林業及自然保育署新竹分署提醒欣賞櫻王時「零踐踏」、「零接觸」，共同守護櫻王健康生長。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

    林業及自然保育署新竹分署提醒欣賞櫻王時「零踐踏」、「零接觸」，共同守護櫻王健康生長。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

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