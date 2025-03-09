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    彰市大埔路人行道大執法上軌道 網曝：下一條路選這裡

    彰化市大埔路標線型人行道經過警方執法近1個月，汽、機車幾乎都停在停車區內，行人則都走在人行道上。（記者湯世名攝）

    彰化市大埔路標線型人行道經過警方執法近1個月，汽、機車幾乎都停在停車區內，行人則都走在人行道上。（記者湯世名攝）

    2025/03/09 12:36

    〔記者湯世名／彰化報導〕下一條路選這裡！彰化市大埔路標線型人行道經過警方大執法取締違規停車，至今將近1個月，經警方觀察，汽、機車幾乎都停在停車區內，行人則都走在人行道上，儘管仍有不同意見，但有不少網友敲碗，包括民族路、南郭路、自強路等市區道路都被提出「下一條路選這裡」，對商圈人潮與行人安全，都會大大加分。

    有網友分享說，他這幾天經過大埔路時發現，行走在綠標型人行道的行人變多了，且推輪椅的族群有地方走，不必再閃來閃去；人行道有家長推嬰兒車、有家長放心的讓幾個小孩自己走在前面不用牽著、顧客騎車來都有位置停車、外送員不用違停取餐，等餐的人不用站在車道上。不過，不依車流硬鑽的機車族群還是有，有時還可見到汽車違停人行道，部份商家還把招牌雜物堆置在人行道上。

    大部分網友肯定大埔路人行道，因此紛紛提出「下一條大埔路」，有人提出南郭路指出，放學時間彰中、彰商的學生都只能走在車道上，學生難走，車輛也難開，等於雙輸。那麼多學生放學，卻沒有人行道，看不出縣市府有什麼作為，只會爭取虛無的大巨蛋。

    其他如彰化市民族路、中民街、自強路、三民路都被網友強力推薦需設人行道；有網友說，三民路早上菜市場，人車打結；自強路附近有彰泰國中、大成國小，學子被迫走在大馬路上；民族路沿線店家多、人潮多，最適合做綠標人行道，活絡經濟。

    警方則強調，經過近月來執法，汽、機車違規停車情形已相當少見，至於少部分店家、居民把招牌、花盆放在人行道上，行為人除將處1200元以上2400元以下罰鍰，還將責令即時停止並消除障礙。警方將持續取締違停，不會有空窗期。

    彰化市大埔路標線型人行道，經過警方嚴加取締，車輛多停在停車區內，留給行人便利行走空間。（記者湯世名攝）

    彰化市大埔路標線型人行道，經過警方嚴加取締，車輛多停在停車區內，留給行人便利行走空間。（記者湯世名攝）

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