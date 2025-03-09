阿里山「吉野櫻后」病後重現生機 花季含苞待放迎賓

阿里山賓館前「櫻后」本週含苞待放，阿里山花季再現櫻姿令人期待。（阿里山賓館提供）

2025/03/09 12:01

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣阿里山花季3月10日登場，阿里山國家森林遊樂區內阿里山賓館前百歲染井吉野櫻，為全國最老櫻花樹，且樹形優美，又譽為「吉野櫻后」，然因感染簇葉病，一度奄奄一息，2019年由林業及自然保育署邀請詹鳳春樹醫團隊整治，已恢復生機，近日樹枝上含苞待放，預期3月下旬再現粉嫩櫻姿。

阿里山賓館表示，因阿里山林場開發，嘉義地區隨之繁華熱鬧，來台日本人也增加，有些日人種植櫻花思念故鄉日本，而據有「阿里山櫻花之父」之稱的近藤幸吉回憶，1912年嘉義一家店鋪老闆，為招攬客人特地從日本引進多株吉野櫻、八重櫻種植在店門口，雖第一年開花，第二年卻不再盛開，於是將櫻花樹輾轉送到阿里山上，種植在阿里山俱樂部前。

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阿里山賓館表示，阿里山是國內最早大量栽植櫻花地區，阿里山賓館前櫻花群，就是1912年為迎接日本總督而提早移植的，是全台海拔最高、最老的染井吉野櫻，其中又以「櫻后」樹形優美，每年櫻花季繁花盛開而獲此美名，推估樹齡超過120歲。

阿里山賓館說，近年「櫻后」與阿里山國家森林遊樂區許多櫻花均感染簇葉病，老櫻花樹因重病奄奄一息，2019年林業署展開整治計畫，由樹醫詹鳳春團隊整治，並經賓館、林業署、樹醫團隊三方不斷溝通協調，2020年底讓阿里山賓館前櫻花樹順利展開救治，2022年阿里山花季期間，「櫻后」恢復生機，開花超過預期，今年花季也已見含苞待放，花況令人期待。

阿里山賓館董事長朱莉說，賓館位於全國最高海拔中心點，櫻花季無論到沼平公園、祝山步道、巨木群步道、三代木櫻花道等賞櫻景點，處處能循櫻花蹤跡，阿里山花季3月10日起為期1個月，是最佳賞花期，賓館推出櫻花季限定主題房，入住即贈賞櫻隨行福袋，指定房型還能付費體驗穿日式和服悠遊於櫻花樹下，充分感受浪漫春天氣息。

阿里山賓館前的櫻花樹推估已超過120歲，因樹形優美，往年櫻花季時粉嫩櫻花盛開浪漫迷人，被稱為「櫻后」。（阿里山賓館提供）

阿里山賓館推出櫻花季限定主題套房、日和雙人房可體驗日式和服活動，讓遊客宛如到日本賞櫻。（阿里山賓館提供）

阿里山賓館推出指定房型可體驗日式和服活動，讓遊客穿越時空，體驗復古懷舊風情。（阿里山賓館提供）

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