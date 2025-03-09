「講澎湖話、談澎湖情」 澎湖縣政府推廣台語

澎湖縣政府文化局舉辦講澎湖話、談澎湖情，推廣台語母語活動。（記者劉禹慶攝）

2025/03/09 12:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣人說台灣話！澎湖縣政府文化局為響應文化部「國家語言整體發展方案」與強化母語傳承及使用，今（9）日在澎湖縣圖書館舉辦「講澎湖話、談澎湖情」推廣會暨未來主人翁學習台灣台語玩遊戲活動。

澎湖縣政府文化局今年將辦理台語同樂會、小朋友來聽台語故事、台語說故事比賽、台語語言能力認證研習班、台語說故事活動師資及志工培訓班、台語書籍及有聲書出版、褒歌說唱研習班、澎湖節慶系列活動推廣、主流台語推廣活動、台北曲藝團相聲演出、台語相聲說演體驗營、新增文化場館台語提示播音、週末台語電影院、社區團體台語推廣活動等，以充實澎湖台語文化之扎根及推廣傳承。

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推廣會以「逐家做垺來講台語」為主題，開場由小赤社區帶來囡仔歌「小赤蟬鳴-（虫奄）哺蠐」演出，內容以（虫奄）哺蠐（蟬）「遊澎湖」為主題，從小赤村出發到澎湖各地去遊玩，並由林美惠老師現場教學，帶領來賓一同唸頌，加深大家的鄉土記憶與認識澎湖景點地名。

澎湖縣長陳光復、議員蘇育德、文化局長陳鈺雲等人都到場，同時會場也辦理「未來主人翁學習台語玩遊戲活動」，將澎湖菜宅文化及舊地名等主題，運用遊戲讓學童不只能口說簡單的台語詞彙，更引導孩子腦力激盪去練習創造句子；如果是對台語有興趣的民眾，可以多利用「教育部台語常用詞辭典」網站查詢學習，今年度各類型的活動也將陸續公告，歡迎關注澎湖縣文化局官網。

小赤社區以小赤蟬鳴為主題，用台語串聯澎湖景點地名。（記者劉禹慶攝）

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