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    馬偕醫院旁竹市園道五地下停車場啟用 議員提諸多缺點

    議員質疑連通道坡度太大，對於輪椅族通行很吃力。（記者蔡彰盛攝）

    議員質疑連通道坡度太大，對於輪椅族通行很吃力。（記者蔡彰盛攝）

    2025/03/09 12:22

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市府爭取前瞻預算，在馬偕醫院旁斥資3.6億元闢建園道五地下停車場，日前完工啟用，新竹市議員蔡惠婷指出，停車場地下連通道坡度太大、進出共用車道及車位在席系統不夠直覺等等缺失亟待改進，市府表示會持續廣納意見滾動調整。

    蔡惠婷表示，停車場連接馬偕醫院地下一樓的地下連通道坡度太大，對於輪椅族通行吃力，也有危險，她建議市府加裝防滑條，以保障輪椅族的安全。另外，停車場地下二樓要進地下一樓的車道設計，讓好幾個車向車流同時匯入，恐產生衝突點。其中一個匯入的方向，會因相當靠近車道，與地下一樓下來的車直接碰撞，風險極大，建議可簡化地下二樓匯到出口的動線，以避免碰撞意外發生。

    蔡惠婷說，車位在席系統是設在柱子上的淺綠光線燈箱，鄰近3個車位有空位會顯示綠色，車滿位則會滅燈，這對使用者而言會不夠明顯和直覺，建議若民眾反應不佳，還是要重新更換系統。

    市府交通處表示，在席車位以區塊顯示，取代傳統一個車格一個顯示燈，以熄滅代替紅燈常亮，目的係減少建置及後續維護經費、節能減碳；至於連通道坡度與車流匯入等問題，將持續廣納各界意見，並視實際使用情形滾動調整。

    議員質疑車位在席系統設在柱子上的淺綠光線燈箱，對使用者而言不夠明顯和直覺。（記者蔡彰盛攝）

    議員質疑車位在席系統設在柱子上的淺綠光線燈箱，對使用者而言不夠明顯和直覺。（記者蔡彰盛攝）

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