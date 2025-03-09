台中太平黃花風鈴木大爆花 民眾大讚：「超美的」

太平坪林森林公園裡，環繞公園種植整排的黃花風鈴木已經盛開，民眾看到都說超美的。（記者陳建志攝）

2025/03/09 11:57

〔記者陳建志／台中報導〕目前正是黃花風鈴木盛開的季節，金黃色盛開的花朵相當吸引人，台中太平除綿延約1公里的太順路，成為美麗的黃金大道，坪林森林公園、祥順運動公園、921地震公園，也都有盛開的黃花風鈴木，讓運動、路過的民眾都忍不住停下腳步賞花、拍照，稱讚超美的。

黃花風鈴木原產於中南美洲各國，包括墨西哥、巴西、阿根廷都能看到其蹤跡，台灣引進種植後，因每年春天2、3月左右開出金黃色的花朵相當吸引人，在全國各地不少地方的公園陸續都有種植，也成為受歡迎的行道樹樹種。

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太平區從祥順路銜接太平、北屯交界的太順路，一直到樹孝路、環中東路一帶，全長約1公里的街道，種植了整排約上百棵的黃花風鈴木，目前正是盛開的季節，金黃色的花朵讓整條街道彷彿成了黃金大道，吸引許多民眾來賞花拍照。

除了這裡，太平還有多座公園也都種植了黃花風鈴木，祥順運動公園在靠近環中東路的人行道旁，種植了一整排的黃花風鈴木，目前已經開出黃色的花朵；坪林森林公園、921地震公園在公園裡還有環繞公園的道路旁，也種植了整排的黃花風鈴木，金黃色盛開的花朵，搭配湛藍的天空，拍照起來更是漂亮，非常適合民眾來賞花、拍照。#

太平坪林森林公園裡的黃花風鈴木大爆花，吸引民眾賞花、拍照。（記者陳建志攝）

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