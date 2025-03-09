小確信沒了！ 斗六路邊停車最快4月重新收費

斗六市路邊停車格最快4月恢復收費。（記者黃淑莉攝）

2025/03/09 11:44

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市路邊停車因原營運廠商突然片面解約，公所重新招商上月決標，公所公用課指出，新廠商已著手相關作業中，將配合縣府與4大超商臨櫃代收服務上路即可恢復收費。縣府表示，近期將邀4大超商研議，希望能在4月上路。

斗六市公所有鑑轄內路邊停車格或公有空地，長時間遭占用停車，造成市區停車一位難求，公所2023年4月實施路邊停車收費，因無紙化收費引起反彈，且廠商解約，公所重新招商，改以人工開單，且增加4大超商繳費，沒想到得標廠商以虧損嚴重、不堪負荷等理由片面解約，公所1月2日緊急宣布暫停路邊停車收費。

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公用課指出，路邊停車收費營運招商重新招標已在上月決標，得標廠商也是縣內多處路外停車場營運廠商，由於有新增收費路段，廠商辦理告示牌設置等作業，只要縣府與4大超商代收上路即可恢復收費，收費時段每日上午8點至下午8點，斗六民生南路收費時間至晚上10點，每小時20元。

雲林縣交通工務局表示，4大超商完成代收服務已決標，依規定最慢要在今年6月底上線，斗六市路邊停車收費新廠商已確定，有急迫性，近日將邀集4大超商代表研商，希望能提早在4月或5月就上路。

斗六市路邊停車暫停收費後，每天重要路段停車格都停滿，民眾納悶要收費時這些車都藏在哪？斗六市公所說，先前收費停車格有1200多格，重新收費增至1407格，新增路段包括永昌西街、大同路、雲林路縣府到監理站段、內環路斗六家商段、內環陸橋下，另今年底會再增加3000個停車格，建立停車秩序。

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