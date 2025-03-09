超佛心！2.5元雞蛋4萬顆掃光 天未亮就排隊

彰化縣連續2天內共4萬顆雞蛋，以每顆2.5元佛心價格促銷，都瞬間秒殺。（記者張聰秋攝）

2025/03/09 12:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕雞蛋價格超佛心！今年以來，養雞飼料價格持續上漲，讓蛋農苦撐，如今產地批發價每台斤約27.5元，僅比成本價多不到2元，利潤微薄。為了助蛋農一臂之力，彰化縣政府連續2天協助養雞協會舉辦促銷活動，推出幾乎是成本價的超優惠，每顆雞蛋僅2.5元，2天內共4萬顆雞蛋瞬間秒殺，買到便宜又新鮮雞蛋的民眾直呼「買到賺到！」

彰化縣是全台養雞大縣，縣內擁有近900場蛋雞場，飼養超過2000萬隻蛋雞，主要集中在芳苑、二林、大城與竹塘等地，1年可供應約43億顆雞蛋，相當於全國每2顆雞蛋就有1顆來自彰化。

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縣府農業處代理處長蕭麗玲表示，近期因國內雞蛋產量大於市場需求，價格下滑，縣府除了透過產量調控，也透過促銷活動鼓勵民眾多攝取優質蛋白質。專家建議，成人每天吃2至3顆雞蛋對健康相當有幫助，現在正是享受平價雞蛋的好時機。

此次促銷活動選在縣府廣場舉辦，限量500組，每組4盒共40顆雞蛋，優惠價100元，換算每顆僅2.5元。活動消息一出，引來大批民眾搶購，甚至有人凌晨5點30分就來排隊等候，8點開賣後不到半小時完售。來自台中大肚的趙先生最早抵達現場，他說，自己平時習慣早起運動，這次趁機搶便宜，買回家可以做水煮蛋、蒸蛋等料理，健康又實惠。

縣長王惠美也親自到場推廣，她表示，雞蛋含有豐富蛋白質、胺基酸、鐵質及維生素，是營養價值極高的食品，希望大家能多多支持在地蛋農，也讓自己和家人吃得健康。

她進一步指出，彰化縣約9萬名學童的營養午餐，每週供應3顆雞蛋，總計每週食用27萬顆雞蛋，這不僅能滿足學童成長需求，也落實「地產地消」的SDGs理念，發揮產地優勢，讓蛋農獲得穩定收益。

彰化縣養雞協會理事長施能銘則掛保證，這次促銷雞蛋全數為CAS認證洗選蛋，品質無虞，也希望透過活動讓更多人支持本地產業。

昨天首場促銷活動在鹿港鎮公所廣場舉行，限量500組（2萬顆）同樣秒殺，這波「佛心蛋價」的活動，讓不少人直呼「真希望能常辦！」

彰化縣長王惠美（中）也到場推廣彰化優質雞蛋。（記者張聰秋攝）

排隊人龍綿延縣府廣場，限量便宜雞蛋，很快就賣光光。（記者張聰秋攝）

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