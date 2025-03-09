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    這隻黑面琵鷺髮飾很特別 黑琵先生：今年最美的黑琵！

    王徵吉說，這隻黑琵飾羽長髮飄逸，十分特別，是他今年看過最「漂亮」的一隻。 （圖由王徵吉提供）

    王徵吉說，這隻黑琵飾羽長髮飄逸，十分特別，是他今年看過最「漂亮」的一隻。 （圖由王徵吉提供）

    2025/03/09 11:21

    〔記者蔡文居／台南報導〕3月天南風吹起，來台度冬的黑面琵鷺成鳥都已換上了漂亮的金黃色飾羽，生態攝影家「黑琵先生」王徵吉最近拍到一隻與眾不同的黑面琵鷺，牠的後頭飾羽，長髮飄逸，十分特別。王徵吉說，這是他今年看過最「漂亮」的一隻黑琵。

    黑面琵鷺於每年這時節都會換上漂亮的繁殖羽，開始陸續北返。為捕捉黑琵美麗的身影，「黑琵先生」王徵吉幾乎天天到台南沿海濕地守侯拍攝黑琵，終於拍到一隻與眾不同的黑面琵鷺。

    王徵吉表示，這隻長髮飄逸的黑琵，是這兩天在台南土城一帶的魚塭拍到的，由於距離不遠，特寫鏡頭可以明顯看到牠金黃色的後頭飾羽，非常長，從頭部沿著頸部往下延伸快到觸及背部，並與胸前的金黃色繁殖羽幾乎連成一線，十分漂亮。春天換上夏羽的黑琵，每一隻都很漂亮，但這隻最特別，是他今年看過最「漂亮」的一隻。

    王徵吉說，不過，這隻黑琵是公的，牠的飾羽長髮飄逸應該說是緣投俊俏、風度翩翩，穿上新衣服北返，準備結婚當新郎官，繁衍下一代。

    台江國家公園保育科長王建智表示，前幾天，台南吹起南風，台南各地的黑琵已經開始集結北返，曾文溪主棲地、四草及土城地區，各地都有上百隻的黑琵聚集，3月6日土城一帶更發現多達400隻聚集，但到昨天只剩約200隻，而上週新竹金城湖也出現黑琵，顯示有的黑琵已經開始北返，一直要到4月底、5月初為止，屆時將剩下約200隻沒有繁殖壓力的亞成鳥續留台灣。

    3月天南風吹起，來台度冬的黑面琵鷺成鳥都已換上了漂亮的金黃色飾羽。 （圖由王徵吉提供）

    3月天南風吹起，來台度冬的黑面琵鷺成鳥都已換上了漂亮的金黃色飾羽。 （圖由王徵吉提供）

    黑面琵鷺於每年這時節都會換上漂亮的繁殖羽，開始陸續北返。 （圖由王徵吉提供）

    黑面琵鷺於每年這時節都會換上漂亮的繁殖羽，開始陸續北返。 （圖由王徵吉提供）

    台南3月吹起南風，各地的黑琵已經開始集結準備北返。 （圖由王徵吉提供）

    台南3月吹起南風，各地的黑琵已經開始集結準備北返。 （圖由王徵吉提供）

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