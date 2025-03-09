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    首頁　>　生活

    中央通訊社龍泉宿舍群 老屋活化成街區新亮點

    位於師大商圈、捷運台電大樓站周邊的中央通訊社龍泉宿舍群，經台北市都市更新處徵選出4團隊進駐，老屋新用活化街區。（台北市都市更新處提供）

    位於師大商圈、捷運台電大樓站周邊的中央通訊社龍泉宿舍群，經台北市都市更新處徵選出4團隊進駐，老屋新用活化街區。（台北市都市更新處提供）

    2025/03/09 11:10

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市老屋新用再增一處新據點！位於師大商圈、捷運台電大樓站周邊的「中央通訊社龍泉宿舍群」四戶空間完成修繕與活化，正式開幕營運，未來將不定期辦理社區講座、課程等活動，以多元的經營方式與在地連結，為老屋注入新活力。

    台北市都市更新處副處長葉家源表示，更新處為推動老舊街區活化發展，辦理「老屋新用計畫」，以活化閒置老屋及推廣整建維護為核心精神，透過公開徵求老屋及媒合適合的進駐者機制，專業輔導以創意手法辦理整建、維護，並引入創新經營模式，延續都市紋理，打造友善生活環境。

    葉家源表示，中央通訊社龍泉宿舍群經2024年公開徵選，由綠點點點點、古厝Go True、無論如河及樂聚共好實驗所4組團隊入選進駐，匯聚來自社區營造、咖啡、青年共創、藝術、環境教育、護理、書店經營等多元領域人才，各自以擅長專業與在地連結，為老屋注入新活力。

    經過6個月的空間修繕與營運整備，相關團隊攜手探索如何透過創新與實驗，將老舊建築打造成友善且具包容性的社區交流場域，3月8日舉行開幕活動，包括古風里長孔憲娟與社區民眾都共同參與，由進駐團隊進行空間導覽，分享修繕心得與未來經營模式，期望未來能成為活絡街區的重要據點，引領更多社區對話與共創的可能。

    中央通訊社龍泉宿舍群經台北市都市更新處徵選出4團隊進駐，老屋新用已完成整修開幕，未來將不定期辦理活動活化街區，（台北市都市更新處提供）

    中央通訊社龍泉宿舍群經台北市都市更新處徵選出4團隊進駐，老屋新用已完成整修開幕，未來將不定期辦理活動活化街區，（台北市都市更新處提供）

    位於師大商圈、捷運台電大樓站周邊的中央通訊社龍泉宿舍群，經台北市都市更新處徵選出4團隊進駐老屋新用，圖為進駐團隊「綠點點點點」進駐空間修繕前後對比。（台北市都市更新處提供）

    位於師大商圈、捷運台電大樓站周邊的中央通訊社龍泉宿舍群，經台北市都市更新處徵選出4團隊進駐老屋新用，圖為進駐團隊「綠點點點點」進駐空間修繕前後對比。（台北市都市更新處提供）

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