中市新社枇杷減產4成 枇杷膏、蜜餞價格也上漲

受氣候等影響，今年枇杷減產約四成。（記者歐素美攝）

2025/03/09 11:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社是國內枇杷大宗產地，去年因康芮颱風致植株受損，加上開花期高溫與低濕影響，結果率不佳，今年減產約4成，農業部辦理現金救助，由於氣候及閏月等影響，今年枇杷延後約半個月成熟，目前已開始採收上市，新社果農陳榮雄表示，目前產地價格約每台斤250元左右，為減少損失，農友也將外觀較不佳的NG果製成枇杷膏或枇杷蜜餞，產季約可持續至清明節前後。

根據農業局統計，台中市枇杷生產面積約619公頃，佔全國約7成，尤以新社區種植面積最大、達414公頃。新社果樹產銷班第8班果農吳慶源表示，去年盛花期適逢氣候異常，高溫導致花朵乾燥，無法順利結果，今年產量大約減少4成，品質也大受影響；經立委蔡其昌等會勘爭取，確認損失率達到申請標準，農業部日前公告為農業天然災害現金救助地區，損害率達20%以上者，每公頃救助10萬元。

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最近新社區的枇杷開始採收上市，部分觀光果園也開放民眾採果。果農陳榮雄說，以往枇杷在農曆年後即開始採收上市，今年受氣候及閏月影響，延後約半個月才成熟採收，清明節前後是盛產，今年由於減量產少，價格比去年高一點，目前產地價格約每台斤250元。

部分農友為少損失，將果皮外觀較不佳的NG果，製成枇杷膏或枇杷蜜餞，也深受消費者喜愛。不過，今年枇杷膏或枇杷蜜餞也漲價，以往每罐售價250元，今年漲為300元。

品相較不佳的枇杷，農友則加工製成枇杷膏或蜜餞。（記者歐素美攝）

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