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    週三前持續回暖！白天氣溫逾26度 週六鋒面過境「乍暖還寒」

    未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/03/09 10:58

    〔記者林志怡／台北報導〕上週全台冷颼颼，今起大陸冷氣團減弱，各地將回暖至週三。中央氣象署說明，今日各地氣溫可重回20度以上，且大多是多雲到晴的好天氣，並一路持續至週三，屆時白天氣溫可達26度以上，但週四、週六將陸續有鋒面通過台灣，天氣轉雨，氣溫迅速下降，整週感受「乍暖還寒」。

    中央氣象署預報員林定宜說明，今日白天起因大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫將持續回升，今日西半部地區白天氣溫可達20度以上，北部、東北部約回升至21至23度，中部地區26度以上、南部28度以上、花東地區25至26度以上，且週三前氣溫都會持續回升。

    林定宜表示，今日台灣周邊風向由東北風轉為偏東風，各地水氣偏少、天氣穩定，都是多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸、東半部地區有零星短暫雨；明日雖水氣稍有增加，但幅度有限，因此各地降雨機率仍較低，但零星短暫雨區域擴大至中部以北、基隆北海岸、東半部地區。

    此外，林定宜說，週三起因中國華南一帶有鋒面建立，台灣周邊轉為偏南風、水氣偏少，各地維持好天氣，但隨著週四鋒面快速通過台灣，台灣周邊水氣迅速增加，中部以北、基隆北海岸天氣轉為不穩定，有短暫陣雨或雷雨，東半部地區降雨機會也逐漸增加，且各地氣溫略有下降。

    林定宜進一步指出，週五則有另一波鋒面接近台灣，並於週六通過，中部以北、基隆北海岸地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地有機會出現零星降雨，入夜後大陸冷氣團開始影響台灣，下半天氣溫再度轉冷。

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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