台8線天輪電廠前出現大型竹架 原來是台電施工保護架

天輪電廠前的東關路，有大型竹架橫跨路面上方，原來是台電鐵塔改建工程施工，利用竹架保護往來行車安全。（記者歐素美攝）

2025/03/09 10:32

〔記者歐素美／台中報導〕中橫公路大甲溪電廠天輪廠前的台8線（東關路），最近出現一座大型竹架橫越道路，十分壯觀，引發遊客好奇和討論；和平警分局表示，這是台電鐵塔改建工程，為確保施工期間行駛東關路的車輛通行安全才設置保護竹架，施工路段並設置警示標誌，也有義交人員協助引導交通。

台中市和平區東關路位於大甲溪電廠天輪廠前方，這兩天出現大型竹架，由於附近有知名的白冷冰棒，停車買冰吃冰的遊客看到這座大型竹架，紛紛好奇其功能，也關心大型竹架橫越馬路，是否會影響交通安全。

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和平警分局表示，這是「超一路天輪出口#1等鐵塔改建工程」，工程位置在大甲溪發電廠出口至#1塔間，約台8線22K+850處，由台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處主辦，開工日期是3月1日， 預定4月30日完工。

警方表示，台電每天預定作業時間為上午9點到下午4點，夜間不施工，橫跨馬路的大型竹架，是為了鐵塔改建工程，施工期間確保行駛台8線（東關路）車輛的通行安全，竹架並未占用台8線主線通道，施工路段也有設置警示標誌及義交人員協助引導交通。

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