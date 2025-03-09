北市公車門夾傷事故3年增73％ 公運處：補助業者裝感測系統

台北市議員曾獻瑩調閱資料指出，公車門夾傷事故意外頻傳，應盤點事故發生率高的路線加裝感測系統，強化駕駛培訓，減少人為操作失誤。（資料照）

2025/03/09 09:13

〔記者何玉華／台北報導〕公車是台北市民重要的交通工具之一，但公車門夾傷民眾意外頻傳，台北市議員曾獻瑩調閱資料指出，從2021年204件，2024年增加到353件，短短3年內增加73%，交通局應該加以重視，盤點事故發生率高的路線，優先補助車流、人流密集的公車路線加裝感測系統，強化駕駛培訓，減少人為操作失誤；台北市公共運輸處表示，已補助公車業者裝設主動式車門感測安全系統，完成276輛公車，預計2026年裝設率達50%，2030年全數完成。

曾獻瑩表示，今年1月接獲民眾陳情表示，在文山區萬芳國宅搭乘公車前往228公園時，因司機誤觸車門開關，差點被夾傷。調閱資料發現，北市去年市區公車平均每日載運量達109 萬人次，但公車車門夾傷事故不減反增，從2021年的204件攀升至2024年的353件，增加 73%，令人憂心。

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他指出，交通局已在2022年8月要求公車業者在車門與座位區間加裝塑膠隔板，避免乘客將頭、手穿越車門旁檔板刷卡空間，以致車門開啟時遭夾傷；同年11月，中央修訂《道路交通安全規則》第78條，加重司機與業者的責任，最高可罰9萬元，甚至吊扣駕照半年。但在地方與中央聯手防範下，車門夾傷案件仍持續增加，顯示措施效果有限。

公運處表示，台北市公車已配備防夾裝置及警示燈，但有部分物品如雨傘、衣物，可能無法被感應到，導致夾傷事故時有發生。為了提升安全性，2024年起補助公車業者裝設主動式車門感測安全系統，透過無線電波與紅外線偵測，確保車門在完全無阻礙時才會關閉，以降低夾傷風險。同時與交通局「119年台北市全面汰換電動公車」政策同步進行，讓業者在引進新電動公車時能一併安裝，目前已補助276輛公車，涵蓋436個車門，預計明年裝設率達50%，2030年全數完成。

曾獻瑩表示，全市公車數量接近3500輛，全面裝設是一項大工程，也需要龐大經費，市府應根據計畫期程定期檢討成效，隨時檢討修正；此外，若要等到2030年才全面安裝，恐讓乘客長期暴露於風險之中，應盤點事故發生率高的路線，優先補助車流、人流密集的公車路線加裝感測系統，並要求業者強化駕駛培訓，提高司機警覺，減少人為操作失誤，全面提升公車安全。

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