03/09各報重點新聞一覽

美國國務院7日表示，中國扭曲聯合國大會第2758號決議，意在將台灣孤立於國際社會。圖為美國國務院簡報室講台。（中央社）

2025/03/09 07:38

自由時報

美國務院：中國扭曲2758決議 意圖在國際社會孤立台灣

美國川普政府上台，持續發聲挺台。針對中國外長王毅再次扭曲聯大第二七五八號決議打壓台灣國際地位，美國國務院昨日予以反駁；美方並延續去年拜登政府的「四點論」立場，強調該決議從未涉及台灣，並支持台灣國際參與。

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千億撥補渺茫 財務壓力沉重 台電擬追討1100億離島補貼

台電爭取一千億元預算撥補希望渺茫，電價審議會本月底召開，台電最新累積虧損達四三二六億元，財務壓力沉重；據透露，台電有意依法追討二十五年來因配合「離島建設條例」而補貼的售電虧損，總額上看一一○○億元。

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可行性評估 交部再度退回 花東快造價高昂 經濟效益低

交通部在二○二○年重啟「花東快速公路」可行性評估，公路局一月份將評估案送交通部審查，但上月底被退，原因包括成本和現值不一、需納經濟外溢效果、行車時間重檢討外，最主要為造價昂貴高達三六一四億元，不具社會經濟可行性。公路局則建議分段進行，經濟效益高的「崇德—新城」路段可優先考慮。

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聯合報

電價將審議民生用電喊漲 將調整住宅、小商店用電

經濟部將在3月下旬召開電價審議會，決定4月電價。擬提出電價調漲方案，目標至少是彌補2025年預期虧損約500億元，預期這波將調整住宅、小商店用電，擬鎖定調整用電330度以下單價，預估逾1,500萬戶家庭及小商家全面受影響。

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俄攻烏 川普擬祭金融制裁

俄羅斯七日對烏克蘭發動飛彈攻擊，美國總統川普表示，擬向俄國實施大規模的金融制裁和關稅，直到俄烏達成停火，以及最終的和平協議；不過，川普仍表示，還是相信俄國總統普亭，認為烏克蘭更難溝通。

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中國時報

台積電遭美籍員工集體訴訟

台積電日前宣布將對美國加碼投資1000億美元（約新台幣3兆2814億元），獲川普總統的大力讚揚。香港英文《南華早報》8日報導說，台積電或許因此躲過川普的關稅大棒，但外界卻忽略了它在美正面臨一樁集體訴訟案，遭指控歧視美國籍員工，而法庭上的攻防戲碼就將在下個月開演。

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蒙古症涉歧視 郭智輝失言風波擴大

經濟部長郭智輝上節目竟以「蒙古症」比喻台積電與英特爾合資，引發歧視唐氏症病友爭議，朝野立委炮聲隆隆，甚至批評他頻頻失言，「應該早點辭職回去當總裁」；郭智輝8日發表聲明，對錯誤比喻造成病患困擾致歉，閣揆卓榮泰也明顯不滿，要求他深刻檢討，並指示各部會首長切勿再有失當引喻。

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台電最新累積虧損達4326億元，有意依法追討25年來因配合「離島建設條例」而補貼的售電虧損，總額上看1100億元。（資料照）

「花東快速公路」可行性評估重啟，造價高達3614億元，不具社會經濟可行性，交通部退回評估案。（公路局提供）

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