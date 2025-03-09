以功代金！彰化縣清明捐款取代紙錢增5成 今年加碼送水粉

彰化縣推動「清明以功代金」，希望讓民眾以捐款行善來取代燒紙錢來祭祖。（彰化縣環保局提供）

2025/03/09 06:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕越來越多人接受環保掃墓！彰化縣環保局表示，去年「以功代金」成長5成，今年為了鼓勵更多民眾支持，只要在指定期間到超商捐款300元以上，就可獲得大面額紙錢Q版造型「芬園水粉」1份，用行善取代焚燒紙錢。

環保局表示，每到清明掃墓造成公墓雜草火災，讓消防人員疲於奔命，因此，持續推動「清明節以功代金」，也感受到民眾接受度越來越高，光是2024年捐款就有21萬元，比2023年14萬元，增加了7萬元，也就是成長了50％。

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由於去年「清明以功代金」成效良好，顯見民眾的觀念也在改變，認為捐錢做公益，由公家機關捐給社福團體，還可以把福報迴向先人，以行善取代焚燒紙錢，以降低對空氣污染的危害。因此，今年將從3月14日到4月10日期間，前往四大超商事務機點選「以功代金」捐款達300元以上，即可獲得大面額紙錢Q版造型「芬園水粉」1份，民眾可透過行善積德，將福報迴向先人，為傳統祭祀賦予環保新意。

環保局說，今年也將直接前進公墓區進行「以功代金」宣導，讓民眾省下燒紙錢的錢，改為捐錢給社福團體，只要捐款就送「文創咖啡」1份。宣導活動將於3月23日、29日、30日的上午8點到12點，分別在員林市第一納骨塔、彰化市第一納骨塔、鹿港鎮第一納骨塔進行宣導。

而環保局也將於3月17日邀請專業法師到溪州焚化廠舉辦「淨爐科儀」，讓民眾放心支持紙錢集中到焚化爐焚燒，讓民間傳統禮俗也能兼顧現代環保觀念。

彰化縣推動紙錢集中燒，焚化爐也會進行淨爐科儀。（彰化縣環保局提供）

彰化縣推動「清明以功代金」，希望讓民眾以捐款行善來取代燒紙錢來祭祖。（彰化縣環保局提供）

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