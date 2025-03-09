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    彰北運動中心重新開放 彰南卻將熄燈王惠美說話了

    彰北運動中心終於重新開放營運。（記者劉曉欣攝）

    彰北運動中心終於重新開放營運。（記者劉曉欣攝）

    2025/03/09 00:02

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰北運動中心今8日重新開放，彰化縣長王惠美也對各界關心委外經營彰南運動中心預計5月1日熄燈一事表示，委外的廠商遇到了一些困難，目前縣府教育處也盡速與他們協調，以保障鄉親使用權益為最大優先。

    王惠美指出，彰北運動中心是全縣，也是中台灣第一個綜合性的國民運動中心，由舞動陽光公司接手營運後，提供更好的公益服務，將有12個公益時段，也就是星期一到星期五早上8點到10點、下午2點到4點，凡是身心障礙者、65歲以上的長輩，或是55歲以上的原住民及低收入戶都可以免費使用。

    王惠美強調，彰北運動中心2015年完工啟用，原本是委由中州學校財團法人來營運管理，但因為中州法人經教育部宣告解散，同時8年營運契約期滿，所以就退出營運。目前已重新委託舞動陽光公司來營運管理，希望在場館重新整理下，可以帶給民眾更好的運動空間。

    至於，各界關切的彰南運動中心因不敵虧損，預計5月1日熄燈一事，王惠美強調，一切以民眾權益為優先考良，由於委外廠商遇到困難，將由教育處來進行協調。

    而彰化縣除了彰北、彰南運動中心以外，和美預計在今年底完工，鹿港、二林、溪湖都在籌畫中，希望讓縣民都有更好的運動空間可以使用。

    舞動陽光公司董事長杜正忠表示，該公司在全台有30個運動中心，投入3500萬元進行空間改善，把健身中心空間從50坪變成100坪，光是健身房就花了1000萬，未來將會在彰北運動中心提供100多種課程，讓民眾有更多選擇。

    彰北運動中心重新開放，健身房空間增加兩倍。（記者劉曉欣攝）

    彰北運動中心重新開放，健身房空間增加兩倍。（記者劉曉欣攝）

    彰北運動中心重新開放，健身房空間增加兩倍。（記者劉曉欣攝）

    彰北運動中心重新開放，健身房空間增加兩倍。（記者劉曉欣攝）

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