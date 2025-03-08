台南觀光魅力夯 日本東京推廣引爆熱情

「2025台遊館in東京」推廣活動，台南展位吸引人潮。（南市觀旅局提供）

2025/03/08 22:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為拓展台南觀光，搶攻日本市場，南市參加今年觀光署東京地區觀光推廣活動，其中「2025台遊館in東京」Roadshow，以及與日本在地旅遊業者進行媒合的推廣會，吸引熱潮。

「2025台遊館in東京」Roadshow，今（8）日於東京秋葉原盛大開展，南市精心設置城市展位，呈現多元豐富的觀光特色與精緻文創特產，並邀請以分享台灣情報知名的「Howto Taiwan」網站編輯長田中伶到場宣傳，以日本人的角度，鼓勵大家到訪古都旅遊。

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「2025台遊館in東京」提供豐富多元的觀光情報，例如最新整合串連的台灣好行高雄小港機場111快線、98府城台江線等，並結合日本知名部落客田中伶活潑生動的介紹，台南展位人氣高漲，民眾反應熱烈。

台南繼2024年被CNN評選為全球最值得造訪的24個地點之一，以及獲英國國家地理旅遊雜誌納入2024年全球30個最酷景點榜單，今年台南再次獲得英國Time Out雜誌青睞，被列為亞洲最佳旅行地。

南市觀光旅遊局長林國華表示，東京作為日本的首都，首都圈更是目前全球規模最大的都會區同時是日本對外連接的重要樞紐，因此，這次活動可望吸引大量人潮關注台南。

「台南隊」也將接力出展3月11日開幕的東京國際食品展，結合台南經典古蹟文創及特色伴手禮、農產，如至聖點心麵、媽祖賜福、鹽水區鹽水鹽地番茄Q軟糖、東山區咖啡、佳里區芝麻糕、麻豆區柚花爆米花、柚子蔘，以及台南最受觀光客歡迎的各種水果乾等。

台南參加「2025台遊館in東京」，提供豐富多元的觀光情報。（南市觀旅局提供）

台南經典古蹟文創及特色伴手禮、農產，將前進東京國際食品展宣揚美食觀光魅力。 （記者洪瑞琴攝）

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