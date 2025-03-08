打開教室「上一堂好課」 首場分享會台南啟動

「上一堂好課」 真實呈現課堂教學時，師生互動情形。（台南市教育局提供）

2025/03/08 22:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國「上一堂好課」年度分享會移師南部，首場分享會今（8）日在金城國中登場，除了台南市教師，還有來自北部、花東地區的老師參與，更有家長帶著孩子一同上課。

曾獲得首屆帶職帶薪全時進修獎勵殊榮的台中龍海國小李義評老師，透過引導學生實驗操作，自製吸管直笛，讓學生了解聲音有大小、高低與音色等不同性質，這樣的自然課不但有趣也深具探究學習精神。

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獲2013年星雲教育獎的台東寶桑國中老師楊惠如，精準掌握學生的語文理解程度，運用提問方式，引導學生學習如何欣賞一首好詩。

台東都蘭國中主任周煜翔的基因配對生物教學，知能與趣味兼具，也讓學生上到欲罷不能。而擁有豐富舞台經驗的基隆銘傳國中林佑霖，透過系統性的教學設計，將視覺、聽覺與肢體展演合而為一，引導學生提升自我的肢體表達力。

計畫主持人林文虎老師的國中英語課，兼具細膩的教學技巧與行雲流水的教學脈絡，讓學生不斷地在口說、書寫的反覆練習中，提升其聽說讀寫的英語能力。

每年的「上一堂好課」分享會，透過基地學校的蒲公英老師課堂教學分享，提供各縣市老師交流教學經驗的機會。首場分享會邀集9位老師現場教課，為能真實呈現課堂教學的平時樣貌，學生上課參加。

教育局長鄭新輝說，透過輔導團入校服務，陪伴老師一起優化教學方式，確保孩子真正學會。此外，積極推動數位學習與差異化教學，希望讓每位學生都能在課堂上找到適合自己的學習方式。

新課綱創思教學研發中心主任陳思瑀表示，「上一堂好課」透過課堂教學的公開，看課的人與上課的老師的相互切磋、學習。

全國「上一堂好課」今年首場分享會在金城國中登場。（台南市教育局提供）

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