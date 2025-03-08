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    安慶國小學生走讀台江 探索社區繪製友善學習路徑

    安慶國小學生探索「海尾寮溪」，討論繪製學習路徑。 （社大台江分校提供）

    安慶國小學生探索「海尾寮溪」，討論繪製學習路徑。 （社大台江分校提供）

    2025/03/08 22:20

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕踏溯台江流域，探索海尾寮溪（排水線），台南市安南區安慶國小六年級師生在台江流域志工帶領下，帶著台江流域地圖，走出校園，走進社區，徒步探索發現家園附近竟然有條上百年歷史的「海尾寮溪」，他們動手繪製學習路徑，呼籲大家關心保護河川。

    學員們沿著安南區同安路走，100年前是海尾寮溪（排水線）的一部分，再沿著同安路237巷走到海尾寮抽水站，實際觀察海尾寮溪環境生態，檢測水質，發現溶氧趨近0，而且很臭，代表河川生病了，另一旁海尾寮給水線則是布滿垃圾。

    探索路徑由台江綠道志工吳清榮、陳育瑄以及吳瓊桃老師、社大台江分校執行長吳茂成帶領，最後走到台江文化中心公民教室，共同討論安慶國小走到台江文化中心「友善學習路徑」的可能，完成「探索海尾寮溪，友善學習路徑」地圖。

    社大台江分校說，為陪伴台江高國中小學親師生，走進台江，認識家鄉河川，台江內海的古港道，村落百年文化路徑，台江綠道志工每學期都會入校協助老師，陪伴同學徒步探索社區學區內的河川港道，以及文化路徑，實地體驗台江歷史文化及環境生態的變遷，從了解到關心，進而思考環境守護行動，培育台江小公民。

    同學們拿著台江百年地圖，比對古今地理變遷，觀察沿途的特色店家、行道樹，同時練習以步伐測量距離，打開五感，實際踏溯台江家鄉，最後分組討論，完成5組的友善學習路徑地圖，呼籲大家關心海尾寮溪，改善水質。

    導師蘇育陞說，台江流域學習課程，走進社區，激發學生對生活環境的覺察力，觀察社區，同學們實際體驗觀察中，明確感受到河川水質惡化的困境，認識沿途的地景，喚起學生對家鄉的關心。

    安慶國小6年級師生徒步探索「海尾寮溪」，繪製學習路徑呼籲大家關心保護河川。 （社大台江分校提供）

    安慶國小6年級師生徒步探索「海尾寮溪」，繪製學習路徑呼籲大家關心保護河川。 （社大台江分校提供）

    安慶國小學生探索海尾寮溪（排水線），實際觀察海尾寮溪環境生態。（社大台江分校提供）

    安慶國小學生探索海尾寮溪（排水線），實際觀察海尾寮溪環境生態。（社大台江分校提供）

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