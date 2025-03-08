週日天氣回穩！北部溫暖舒適、南部飆29度

週日白天北部高溫約23度，其他地區高溫上看28度。（資料照）

2025/03/08 21:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（9日）大陸冷氣團減弱，白天氣溫持續回升，北部高溫約23度，感受溫暖舒適，其他地區高溫上看28度；不過北部仍有零星飄雨，而其他地區為多雲到晴。

中央氣象署預報，週日冷氣團減弱，但各地早晚仍涼，基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，大台北地區也有零星飄雨，其他地區為多雲到晴；東北風偏強，桃園至台南、台東沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖仍要留意８級以上強陣風，海邊作業及活動請注意安全。

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氣溫方面，週日夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫14至16度，其他地區17至18度，北部及宜蘭、花蓮高溫21至23度，其他地區約25至28度，澎湖整天16至19度、金門13至20度、馬祖10至13度。

天氣風險公司指出，週日天氣會更趨於穩定，只剩下東半部地區還有些零星局部短暫陣雨，西半部地區大部分地方都有機會看到陽光；北部、東北部溫度回升的情況就會比較明顯，白天高溫將會來到20至22度，中部及花蓮地區高溫有23至26度，南部及台東地區更可以達到26至29度，體感會覺得有點熱起來了。

紫外線指數部分，基隆市為「低量級」；新北市、桃園市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣為「中量級」；其餘縣市均為「高量級」。

​空氣品質方面，週日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨北部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

週日北部仍有零星飄雨，其他地區為多雲到晴。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週日基隆市為「低量級」；新北市、桃園市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣為「中量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

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