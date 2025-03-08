為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    春神來了！彰化田尾有黃金大道、社頭出現「愛神路」

    田尾「黃金大道」進入開花期，下週預計迎來大爆發。（記者陳冠備攝）

    田尾「黃金大道」進入開花期，下週預計迎來大爆發。（記者陳冠備攝）

    2025/03/08 19:40

    〔記者陳冠備／彰化報導〕三月迎春，彰化縣田尾鄉公園路兩旁種有約1公里長黃金風鈴木路樹，近日進入開花期，黃色花朵把整條道路渲染如一條黃金大道，遊客駐足拍照，驚呼「太美了」，而社頭鄉忠義路杜鵑花開，紅、白、粉色花朵綿延1公里，令人看得心花怒放。

    田尾「黃金大道」位於田尾公路花園民族路與民生路之間，十年前透過綠美化工程，在該條路種植約300棵黃金風鈴木，如今每逢春天來臨前開花，然而今年寒流不斷，花苞遲遲未能綻放，近日氣候稍稍放暖，終於迎來第一波爆發，美景引人入勝，也為田尾公路花園增添打卡新景點。

    另外社頭鄉忠義路也進入杜鵑花開季節，紅、白、粉色花朵綿延1公里，令人看得心花怒放，為此社頭鄉公所將於3月15、16日舉行「2025社頭杜鵑花季」活動，同時規劃「未婚聯誼活動」，報名推出不到1個月，吸引65位青年男女報名參加。

    社頭鄉長蕭浚二表示，杜鵑花的花語「永遠屬於你」，藉由這次活動，為單身朋友搭建交流平台，透過愛神的加持，在杜鵑花大道下找到心儀對象，進而提升結婚率與生育率，為社會注入更多活力。

    社頭鄉忠義路進入杜鵑花開季節，綿延1公里，紅、白、粉色花朵令人看得心花怒放。（記者陳冠備攝）

    社頭鄉忠義路進入杜鵑花開季節，綿延1公里，紅、白、粉色花朵令人看得心花怒放。（記者陳冠備攝）

    社頭鄉公所將於3月15、16日舉行2025社頭杜鵑花季活動，同時規劃未婚聯誼活動。（記者陳冠備攝）

    社頭鄉公所將於3月15、16日舉行2025社頭杜鵑花季活動，同時規劃未婚聯誼活動。（記者陳冠備攝）

    田尾鄉公園路兩旁種有黃金風鈴木，近日進入開花期。（記者陳冠備攝）

    田尾鄉公園路兩旁種有黃金風鈴木，近日進入開花期。（記者陳冠備攝）

    田尾「黃金大道」美景引人入勝，也為田尾公路花園增添打卡新景點。（記者陳冠備攝）

    田尾「黃金大道」美景引人入勝，也為田尾公路花園增添打卡新景點。（記者陳冠備攝）

    社頭鄉忠義路杜鵑花進入開花期。（記者陳冠備攝）

    社頭鄉忠義路杜鵑花進入開花期。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播