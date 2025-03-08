春神來了！彰化田尾有黃金大道、社頭出現「愛神路」

田尾「黃金大道」進入開花期，下週預計迎來大爆發。（記者陳冠備攝）

2025/03/08 19:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕三月迎春，彰化縣田尾鄉公園路兩旁種有約1公里長黃金風鈴木路樹，近日進入開花期，黃色花朵把整條道路渲染如一條黃金大道，遊客駐足拍照，驚呼「太美了」，而社頭鄉忠義路杜鵑花開，紅、白、粉色花朵綿延1公里，令人看得心花怒放。

田尾「黃金大道」位於田尾公路花園民族路與民生路之間，十年前透過綠美化工程，在該條路種植約300棵黃金風鈴木，如今每逢春天來臨前開花，然而今年寒流不斷，花苞遲遲未能綻放，近日氣候稍稍放暖，終於迎來第一波爆發，美景引人入勝，也為田尾公路花園增添打卡新景點。

請繼續往下閱讀...

另外社頭鄉忠義路也進入杜鵑花開季節，紅、白、粉色花朵綿延1公里，令人看得心花怒放，為此社頭鄉公所將於3月15、16日舉行「2025社頭杜鵑花季」活動，同時規劃「未婚聯誼活動」，報名推出不到1個月，吸引65位青年男女報名參加。

社頭鄉長蕭浚二表示，杜鵑花的花語「永遠屬於你」，藉由這次活動，為單身朋友搭建交流平台，透過愛神的加持，在杜鵑花大道下找到心儀對象，進而提升結婚率與生育率，為社會注入更多活力。

社頭鄉忠義路進入杜鵑花開季節，綿延1公里，紅、白、粉色花朵令人看得心花怒放。（記者陳冠備攝）

社頭鄉公所將於3月15、16日舉行2025社頭杜鵑花季活動，同時規劃未婚聯誼活動。（記者陳冠備攝）

田尾鄉公園路兩旁種有黃金風鈴木，近日進入開花期。（記者陳冠備攝）

田尾「黃金大道」美景引人入勝，也為田尾公路花園增添打卡新景點。（記者陳冠備攝）

社頭鄉忠義路杜鵑花進入開花期。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法