台南七股「蔥」一波！ 紅蔥頭文化節好吃又好玩

七股紅蔥頭香氣濃郁，有「紅寶石」稱譽。（記者楊金城攝）

2025/03/08 19:12

〔記者楊金城／台南報導〕2025台南七股紅蔥頭產業文化活動今天（8日）在七股區農會登場，有吃有玩，親子到蔥田拔蔥體驗、手作蔥桂圓Q糕有趣，還能了解全國紅蔥頭最大產地的紅蔥產業文化。

農會安排文藝表演、魔幻泡泡秀，親子DIY有版畫絹印筆袋、紅蔥桂圓Q糕手作體驗有趣又豐富，讓來參加的大小朋友都玩得開心。現場還提供限量免費的「古早味米糕」及「在地虱目魚丸湯」，讓遊客品嘗七股在地特色美食。

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台南市紅蔥頭種植面積約812公頃，約占全台88%，總產量為8808公噸，全國第1，最大產地七股區種植面積約226公頃，因日照充足、少雨、日夜溫差大，且是鹽分地質種出的紅蔥頭香氣濃郁，有「紅寶石」稱譽。

七股農會總幹事陳崇欣指出，目前正值紅蔥頭盛產期，農會主打產品紅蔥頭清油及紅蔥酥油，可用於炒菜、涼拌、拌飯、拌麵、滷肉等各種料理，為台式料理和小吃的秘密武器，讓人有「回家吃飯的幸褔味」。

在今天紅蔥頭節，也有靑農市集展售新鮮紅蔥頭及其加工品，並有理想情人紅蔥頭繪畫趣味競賽、農業推廣教育成果展。遊客還可免費索取向日葵、蕎麥、油菜種子，體驗農業耕作的樂趣。

農會推出「七股紅蔥頭體驗之旅」，更是帶領親子遊客欣賞七股蚵棚、鹽山和紅樹林生態，在紅蔥田體驗拔蔥和DIY鹽甜在地爆米花，體驗自製美味午餐，歡樂滿行囊。

紅蔥手捲體驗。（記者楊金城攝）

紅蔥桂圓Q糕手作體驗有趣。（記者楊金城攝）

親子到七股蔥田拔蔥體驗。（記者楊金城攝）

2025台南七股紅蔥頭產業文化活動今天（8日）在七股區農會登場。（記者楊金城攝）

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