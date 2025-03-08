鎖定日本5月黃金週！台灣觀光業者揪團+啦啦隊前進東京吸客

觀光署3月7日於東京舉辦「台灣觀光B2B推廣會」與業者代表團大合照。（觀光署提供）

2025/03/08 19:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部觀光署今天（8日）指出，為把握日本旅客來台市場成長機會，鎖定日本5月黃金週海外旅遊旺季客群市場，3月6日到10日率領台灣觀光協會、旅行業、旅宿業、航空公司等觀光業者，以及縣市政府、公協會組成台灣觀光代表團，也特別邀請世界冠軍台灣競技啦啦隊一起前進日本東京。

台灣觀光代表團3月7日在「The Okura Tokyo」舉辦台灣觀光B2B推廣會，在業者說明會上分享台灣旅遊資訊及獎助措施，鼓勵業者把握至今年6月底「遊台灣金福氣」消費金抽獎活動及團客補助的最後一波優惠活動，加速業者推廣台灣觀光，最後安排B2B商談會提供台日雙方業者自由洽談合作，擴大日本業者送客來台的旅遊商機。

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觀光署說，台灣素有「飲品王國」的美食形象，今年以「來喝一杯」為主題，結合日本市場「嗶嗶嗶嗶！台灣！你想體驗的事物都在這裡！」宣傳標語，3月8日、9日於秋葉原站Belle salle Akihabara舉辦「2025台遊館in東京」Roadshow活動。

現場以客家擂茶試飲，呈現台灣好客精神和「奉茶」文化，同時邀請世界冠軍台灣競技啦啦隊舞出最強「台式應援」，現場還提供可愛的喔熊應援霓虹燈手拿板、超Q珍奶和電鍋造型拼豆DIY體驗，結合「遊台灣金福氣」優惠專區，以豐富活動體現台灣多元觀光樣貌，日本民眾現場參加人潮踴躍。

活動現場有13間日本旅行社和航空公司、7間台灣美食、雜貨等商家進駐，讓喜愛自由行的日本民眾可以盡興體驗各式台灣美食及依個人喜好購買台灣遊程，推廣會首次結合創新科技，導入AI技術的原住民換裝拍照機，讓重遊客群更深入體驗台灣特有的原民文化。

此外也邀請在社群以「日本黑道／台灣旅遊」爆紅的日本藝人一樹Kazuki舉辦旅遊講座，分享他在台灣生活感受到最美的人情味及推薦景點。

觀光署說，為衝刺2025年來台旅客人次而積極推動各式行銷宣傳活動，與東京電視台節目合作製播台灣特集、邀請KOL名人帶路、拍攝宣傳影片、大型車站戶外廣告、良旅再旅入口網站等方式，持續向日本民眾推廣台灣觀光。

預計第二季與日本旅行業協會（JATA）推出「野柳石光 夜訪女王」募客活動，藉由創造話題捲動來台觀光熱潮，提升日本民眾訪台興趣及好感度，擴大日本旅客來台市場。

3月8日舉辦「2025台遊館in東京」Roadshow活動，推出客家擂茶攤位展現台灣好客精神，200杯半小時內即索取一空。（觀光署提供）

知名日本藝人一樹Kazuki旅遊講座分享台灣溫暖人情味，吸引超過百位民眾和粉絲共同參與。（觀光署提供）

台灣觀光問答送出機票和觀光署加碼價值10萬日幣台灣旅遊商品，日本民眾參與踴躍。（觀光署提供）

3月7日舉辦「台灣觀光B2B推廣會」吸引超過50位日本知名旅遊業者參加，台日業者洽談熱絡。（觀光署提供）

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