台大畢業歌《上台大便》掀熱議 陳水扁力挺：以言論自由在台大為榮

陳水扁發文恭喜《上台大便》獲選本屆台大畢業歌，「言論自由在台大，阿扁以身為台大人為榮為傲！」（資料照）

2025/03/08 18:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學畢聯會舉辦2025年畢業歌投票活動，其中，匿名創作歌曲《上台大便》從7首參選歌曲中脫穎而出，成為本屆畢業歌。然而，歌曲內容與名稱引發部分教師及民眾不滿，台大校方則強調，對學生進行言論篩選「不是台大風格」，尊重學生票選結果。對此，台大校友、前總統陳水扁今（8）日發文恭喜《上台大便》獲選，他寫道：「言論自由在台大，阿扁以身為台大人為榮為傲！」

台大畢聯會依往例舉辦畢業歌票選，今年共有7首歌參與投稿，投票活動截至2月底，最終由《上台大便》獲選。投票結果由應屆畢業生Google表單投票（占75％）與YouTube影片觀看數（占25％）決定，該曲目前在YouTube觀看數已突破30萬次，遠超其他參賽歌曲。

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《上台大便》獨特的歌名及反映畢業生現實處境的歌詞，在網路上掀起熱議。歌詞提及：「不想被問每個月薪水，找不到工作上台大便」、「誰說上台大就會很有錢，我的帳戶從來沒破千」、「文組只能拿兩萬六，資本主義的社會結構，老闆拚命剝削勞工，畢業即失業就是我。」歌曲最後更留下具爭議性的一句：「這首歌如果上了，我就上台大便」，引發廣泛討論，不少網友留言力挺：「讓他上！」

然而，部分教師與社會人士對此表示質疑，認為「台大學生怎麼會創作出這樣的歌曲，還能成為畢業歌？」對此，台大學務長朱士維回應，該活動由台大畢聯會主辦，結果來自學生投票，「不同世代有不同的想法」，台大尊重學生選擇，也強調「篩選學生言論不是台大的風格」。

身為台大校友的陳水扁則表達支持，他說，台大畢聯會繼去年選出《台大的垃圾》作為畢業歌，今年又選出《上台大便》，歌詞「寫實表達學生不想畢業、畢業便失業的心情以及文組畢業生的心聲」，且經由學生票選產生，應予以尊重。

陳水扁也分享自己的求學經歷，提到「2024年，讀文組的阿扁剛好畢業50年，從未後悔讀文組」，「言論自由在台大，阿扁以台大人為榮為傲！」

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