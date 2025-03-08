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    嚐蜜棗、訪古厝、看社造 日本大學生楠西災區關懷小旅行

    日本福岡女大生參訪知名的安心棗園，現場品嚐鮮果。（記者吳俊鋒攝）

    日本福岡女大生參訪知名的安心棗園，現場品嚐鮮果。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/08 17:59

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕遭「0121地震」重創的台南市楠西區，復建工作持續中，市府客家事務委員會今天啟動關懷小旅行，安排日本福岡工業大學師生來訪，參觀蜜棗園、歷史聚落，並品嚐水果料理、從事社造體驗，結合社區觀光與國際交流，盼能針對協助災後振興提出建議。

    楠西再生的關懷小旅行，是透過「台南原鄉客家聚落青年駐地工作站計畫」所推動，今天展開第1場次，攜手高雄科技大學創新設計學院與外語學院等單位一起舉辦。

    參訪團由福岡工業大學不同系所的10位師生組成，由社會環境學部教授藤井洋次帶隊，從高雄前來，先到楠西知名的安心棗園，了解青農投入地方創生工作的實務經驗。

    接著前往楠西社區發展協會，參觀共享廚房、體驗歌曲教學，並品嚐客家葛鬱金茶，隨後至「果農之家」午餐，享用極具特色的美味料理，了解食材從產地到餐桌流程。

    下午參訪全台最大且保存相當完整的閩南式大型農村聚落「江家古厝」，了解文化歷史的傳承，行程中，地方各界都熱情接待，展現「百果之鄉」的觀光魅力。

    南市客委會主委陳新裕表示，楠西擁有豐富的自然資源與文化資產，在地方創生的浪潮下，更需要透過跨國交流、青年參與，激發創新能量。

    陳新裕指出，福岡工業大學有豐富的地方創生經驗 ，今天的小旅行結合台日交流，讓國際友人能更了解楠西的產業現況與社區發展，提出「再生•關懷」的具體建議。

    陳新裕強調，未來市府將持續與學界、地方合作，打造具文化深度、觀光價值的客庄發展模式，希望能全力協助楠西災後振興。

    高雄科大副教授黃愛玲說，福岡工業大學參訪後，將與該校師生激盪出對「楠西地方創生」的寶貴見解，發掘出成為優質觀光的潛力亮點，吸引更多國內、外遊客。

    日本福岡工業大學師生參訪安心棗園，了解楠西特色產業的農務經驗。（記者吳俊鋒攝）

    日本福岡工業大學師生參訪安心棗園，了解楠西特色產業的農務經驗。（記者吳俊鋒攝）

    日本福岡工業大學師生參訪安心棗園，了解楠西特色產業的農務經驗。（記者吳俊鋒攝）

    日本福岡工業大學師生參訪安心棗園，了解楠西特色產業的農務經驗。（記者吳俊鋒攝）

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