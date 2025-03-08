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    走過46年！「梅花數位影院」4月熄燈 影迷不捨：從小看到大

    台北市大安區的梅花數位影院無預警宣布，將在4月30日熄燈。（擷取自梅花數位影院臉書粉專）

    台北市大安區的梅花數位影院無預警宣布，將在4月30日熄燈。（擷取自梅花數位影院臉書粉專）

    2025/03/08 18:19

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市大安區和平東路3段知名老影城「梅花數位影院」（原中影梅花戲院），今（8日）在臉書透露預計4月30日即將熄燈，至今已經營長達46年，讓眾多影迷感到相當不捨，「遺憾啊，陪伴我長大的戲院！」、「好難過，台北最棒的電影院」。

    梅花數位影院在臉書宣布，預計將在4月30日落幕，「誠摯感謝各位影迷的支持與陪伴，與我們共創了許多美好的回憶，因諸多因素評估後，才決定在4月底最終場按下終止鍵」。至於團體票及會員點數權益等事宜，官方也說明，會員點數將會另發布相關兌換公告，持有團體票者可至真善美劇院繼續使用，或至梅花數位影院售票櫃檯辦理退款。

    中影梅花戲院於1979年開始營運，早期大多放映台灣經典電影作品，後來由於戲院市場競爭激烈，在2007年9月7日宣布暫停營業。直到2010年時，中影董事長郭台強強力支持下，斥資3000萬元改造重新營運，並改名為梅花數位影院。

    貼文曝光後，引起大批影迷熱議，「從小看到大的戲院」、「可惡，人生踏進去最多次的電影院」、「之前短暫關過希望這次可以再復活啊！」、「從10歲看到36歲，不捨」、「不捨！除了座椅好坐，戲院爆米花你們的最好吃超值沒有之一」、「我成長的回憶，謝謝過去30多年的陪伴」。

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