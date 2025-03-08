爸媽辛苦接送上下課！女兒「一堆理由」嫌棄 網直言：太寵小孩

網友發文，女兒希望父母將舊車停遠些，她不想讓同學看到家裡的舊車，示意圖。（資料照）

2025/03/08 20:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕吾家有女初長成，網友分享，自己和丈夫每天都會接送女兒上下學，但女兒最近希望父母將舊車停遠些，因為她不想讓同學看到家裡的舊車。還抱怨父母賺不到足夠的錢，無法提供更好的生活條件。文章一出，許多網友都提出建議，也有人認為原PO太寵小孩。

昨日一位媽媽在Dcard發文說，由於家住在偏遠地區，就讀高中的女兒搭公車要花一個小時才能到校，為確保女兒的安全，她和丈夫每天都會親自送她到校門口。然而，最近女兒卻提出希望父母將車停得遠一點，讓她自己走進學校。原因是女兒覺得家裡的車「又舊又破」，不想讓同學看到，這番話讓她感到心碎。

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原PO還透露，女兒常提到班上某些同學家裡開著昂貴的名車，並認為這些同學的父母很努力，才能擁有這樣的車。而對於自己的父母，她感到失望，認為他們賺不到足夠的錢，無法給她更好的生活條件。母親聽後非常心痛，甚至忍不住掉眼淚。雖然他們家並不富裕，但父母一直盡力給女兒最好的，希望她能開心。

此外，女兒還認為家住在沒有電梯的老公寓很丟臉，甚至說自己討厭這樣的父母。面對女兒的態度，原PO努力與她溝通，告訴她爸媽都很努力工作，並且每天接送她是為了她的安全，還教育她不應該愛慕虛榮，但女兒似乎完全聽不進去，依然堅持自己的看法。母親對此感到憂鬱，並向網友求助，尋求解決方法。

文章一出，網友紛紛建議，「那個年紀的小朋友就是很容易攀比，然後造成自卑心理，與其用情勒方式，不如用更多元的方式讓她知道她的想法不對，例如去當志工，幫助貧困的小朋友」、「嫌棄的話，就讓她搭公車上下學吧，也能用以牙還牙的方式，身為父母也希望自己的孩子能夠品學兼優」、「先了解她為什麼這樣說吧，有沒有可能在學校她被同學攀比說閒話，才會找你們宣洩情緒」。

另外，不少人認為原PO太寵小孩了，「就是因為把她當公主寵才會養成這種吃米不知道米價的價值觀，建議物質生活不用給的太好，早早讓他出去體會賺錢的辛苦」、「你們一直都把最好的物質給她？若是如此，她可能會因此認為，自己只能用最好的。是不是有寵過頭？」、「都是媽寶、爸寶，自己寵壞的，怪誰」？

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