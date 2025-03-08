日月潭「電輔船騎」碳註銷遊程 柏林國際旅展獲獎

日月潭透過電輔自行車、電動船規劃碳註銷遊程。（記者劉濱銓攝）

2025/03/08 17:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區管理處推動低碳旅遊，去年運用電輔自行車、電動船規劃「電輔船騎」碳註銷遊程，將旅遊產生的碳排放量，透過申請碳註銷方式抵消碳排，在今年ITB柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」獲商業與行銷類第3名。

日管處指出，2022年日月潭就以「與一次性塑膠用品說再見」推動減塑，共有29家業者響應，使用環保容器減少206.05公斤的二氧化碳排放量；2023年則導引潭區部落朝永續旅遊方向前進，推動「林道下的新契機」，輔導布農族部落將馬告香料轉型為馬告香水，創造地方共榮。

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去年更鼓勵遊客以永續的方式探索日月潭，像潭區就首度推動碳註銷遊程，利用電動輔助自行車、電動船等低碳運具，結合步道健行等，在結算遊程碳足跡後，再購買碳權取得碳註銷證明，並獲旅行社以日月潭至集集的首條碳註銷遊程進行試遊。

日管處說，未來將繼續開發更多低碳遊程，推動日月潭永續觀光，除接軌各大公司行號員工旅遊的企業社會責任，也能滿足國際旅遊巿場需求。

日月潭以「電輔船騎」規劃碳註銷遊程，在今年的ITB柏林國際旅展獲獎。（日管處提供）

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