萬金杜鵑展主題裝扮賽登場 攝影賽4月起收件

萬里、金山區杜鵑花展「一起出花」，系列活動「花花競走」登場。（記者黃子暘攝）

2025/03/08 17:59

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市農業局辦理萬里、金山區杜鵑花展「一起出花」，展期自即日起至3月30日，今（8）日在萬里瑪鋉溪畔系列活動「花花競走」登場，200位民眾以杜鵑花為主題裝扮前來賞花，現場頒出最佳造型獎給紅鶴、杜鵑花樣貌的民眾。農業局長諶錫輝說，萬金杜鵑攝影比賽即將接力開跑，收件期間自4月1日12時至4月13日止。

諶錫輝表示，萬金杜鵑花年產量達600萬株，市府推動萬金杜鵑品牌，迄今已獲10項國際大獎肯定；今年萬金杜鵑花展以萬里、金山雙展場型式辦理，萬里展區打造近1公里長的杜鵑花廊，將於3月中旬滿開，現場展出台北電影節暨金鐘獎美術設計得主翁定洋的花藝作品「萬花嬉春 · 杜鵑和萬花筒的美好相遇」，這項作品以萬花筒為發想，透過鏡面折射、燈光效果，結合杜鵑，打造魔幻氛圍；觀光公園也有「映山園」日式庭園造景，融合綠植、枯木及鏡面等元素造景，打造杜鵑打卡點。

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農業局表示，今日活動不乏親子共同參與，萬金杜鵑攝影比賽也即將開跑，收件期間自4月1日12時至4月13日止，邀請攝影愛好者留下杜鵑最美的時刻；此外，瑪鋉溪畔人行步道沿途有可愛的杜鵑花精靈彩繪，花展期間，民眾找到隱藏在杜鵑花廊中的黃金花精靈拍照打卡上傳，即可獲得限量品牌美植袋，詳細資訊可上萬金杜鵑官網查詢。

萬里、金山區杜鵑花展「一起出花」，系列活動「花花競走」登場。（記者黃子暘攝）

萬里、金山區杜鵑花展「一起出花」，展期自即日起至3月30日。（記者黃子暘攝）

萬里、金山區杜鵑花展「一起出花」，展期自即日起至3月30日。（記者黃子暘攝）

萬里、金山區杜鵑花展「一起出花」，展期自即日起至3月30日。（記者黃子暘攝）

萬里、金山區杜鵑花展「一起出花」，展期自即日起至3月30日。（記者黃子暘攝）

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