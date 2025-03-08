高志綱出新書《綱綱好的堅持》 黃偉哲當場買下60本

棒球教練高志綱（左）今日於台南政大書城發表分享新書《綱綱好的堅持》，市長黃偉哲（中）出席並肯定其堅持追求目標精神。（台南市府提供）

2025/03/08 17:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕棒球教練高志綱（前統一獅當家捕手）出新書《綱綱好的堅持》，今（8）日於台南政大書城舉行發表分享會，台南市長黃偉哲出席表達祝賀，並對高志綱多年的堅持與專業精神給予高度肯定。

黃偉哲強調，高志綱不僅是台灣棒球界的重要人物，更以其不斷追求卓越的精神，成為年輕一代的榜樣。黃偉哲更當場買60本書要送給台南25支基層棒球隊，期許年輕選手都能夠像高志綱教練一樣，敢於追求卓越，向自己的目標邁進。

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黃偉哲表示，高志綱教練不僅是台南棒球的驕傲，更是台灣棒球界的傳奇人物，他累積豐富的智慧與經驗，帶領球隊獲得了一次又一次的榮耀。這本新書的發表，將激勵更多人無論在球場上還是在生活中，都能夠像高教練一樣，堅持信念前進。

《綱綱好的堅持》一書從高志綱多年的球場經驗與人生歷程中汲取豐富的養分，帶領讀者進入棒球世界的核心，並分享了許多他在球場上的心路歷程與堅持。

高志綱表示，希望能夠從捕手角度分享在這個位置的細微思緒與想法，或許會讓大家對捕手有不一樣的看法，讓這本書更有共鳴。

南市體育局長陳良乾表示，尤其隨著去年世界棒球12強賽的奪冠熱潮，還有上個月台灣隊在世界棒球經典賽資格賽取得晉級明年世界棒球經典賽，社會各界對於棒球的關注與喜愛充滿期待，這次高志綱新書發表，更能鼓勵年輕選手們彼此切磋成長，追求卓越。

體育局表示，南市接下來將於4月19日至24日舉辦2025年全國中等學校運動會，賽會籌備工作緊鑼密鼓展開中，屆時邀請大家一起到台南作客，共同為全中運選手們加油。

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