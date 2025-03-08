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    大甲媽來回都會駐駕 西螺福興宮連續4天不關廟門

    大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將在4月4日起駕展開為期9天8夜的活動，西螺福興宮為唯一來回程都駐駕的宮廟，廟方邀請彰化、雲林、嘉義等友宮餐敘。（福興宮提供）

    大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將在4月4日起駕展開為期9天8夜的活動，西螺福興宮為唯一來回程都駐駕的宮廟，廟方邀請彰化、雲林、嘉義等友宮餐敘。（福興宮提供）

    2025/03/08 17:18

    〔記者李文德／雲林報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將在4月4日起駕展開為期9天8夜的活動，雲林縣西螺福興宮為唯一來回程都駐駕的宮廟。廟方邀請彰化、雲林、嘉義等友宮餐敘。董事長楊文鐘表示，為迎接隨香信徒，4月6日至9日不關廟門，提供信眾休憩。

    被Discovery譽為世界三大宗教盛事之一的「大甲媽祖遶境進香」，為期9天8夜，信徒跟隨大甲媽祖從台中大甲到嘉義新港，來回步行距離約340公里。西螺福興宮是唯一去、回程都會駐駕宮廟。廟方日前展現地主之誼，邀請雲、嘉、彰等14間友宮，一同與鎮瀾宮董監事、各團隊執事人員餐敘並相互協調進香事宜。

    楊文鐘表示，大甲媽祖進香至西螺時，各界總動員以最高規格接待進香團與來自海內外的隨香客，光已去年AI計數統計，隨著大甲媽祖鑾駕進到西螺人潮近百萬人次。今年為迎接隨香信徒，自4月6日至9日連續4日不關廟門，提供徒步、包車參加祝壽大典與回鑾的信眾休憩。

    鎮瀾宮董事長顏清標表示，大甲媽祖從民國2年開始到南部會香、進香已113年。感謝大家沿途熱情招待，大甲媽、太平媽及所有媽祖婆都會派千里眼出來巡視，「如果你跟媽祖有約定，不要不來」。

    大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將在4月4日起駕展開為期9天8夜的活動，雲林縣西螺福興宮4月6日至9日不關廟門，提供信眾休憩。（福興宮提供）

    大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將在4月4日起駕展開為期9天8夜的活動，雲林縣西螺福興宮4月6日至9日不關廟門，提供信眾休憩。（福興宮提供）

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