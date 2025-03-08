南投鹿谷麝香木盛開！浪漫粉紫花海 1公里九重葛花道競豔

南投鹿谷清水溝溪麝香木盛開，大片粉紫色花海綿延堤防步道，景象相當美麗。（記者劉濱銓攝）

2025/03/08 16:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷鄉清水溝溪近期麝香木盛放，浪漫的粉紫色花海綿延堤防步道，吸引遊客前來賞花，尤其長達1公里的河岸，還種植800多棵各色九重葛，目前也正值開花期，花道上各色花朵競豔比美，花期可到3月底。

清水溝溪魚蝦保育區榮生會榮譽理事長陳炳煌表示，當地溪畔步道種植麝香木已邁入第4年，每年到了3月春暖花開，麝香木就會開出細密的粉紫色花瓣，由於花朵面積細小，即便近日春雨報到，仍不影響花況，目前約盛開8成，花況可持續到3月底。

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另外，清水溝溪過去也致力栽培九重葛，並在長達1公里的河岸種植800多棵的九重葛，且品種眾多，桃紅、粉紅、粉白、黃色、橘色都有，現也正值開花期，遊客欣賞麝香木時，也能順便走上花道欣賞爭妍比美的九重葛。

陳炳煌也說，清水溝溪位在縣道139線旁，從鹿谷鄉往瑞田方向，或從集集鎮過了集鹿大橋後，看見瑞龍宮的牌樓就可進入停車、步行賞花。

近年當地每逢花季都吸引民眾慕名賞花，帶動附近農家的農產銷售，惟河岸花道屬於公共區域，民眾可自由進入、並不收費，呼籲賞花遊客發揮公德心，不要製造或亂丟垃圾，共同維護得來不易的花道美景。

南投鹿谷清水溝溪麝香木盛開，大片粉紫色花海相當美麗，花期可到3月底。（記者劉濱銓攝）

南投鹿谷清水溝溪不僅麝香木盛開，長達1公里的河岸也種植800多棵各色九重葛，每逢花季各色花朵爭妍比美，讓人目不暇給。（記者劉濱銓攝）

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