蛋價回穩！雲林行銷國產雞蛋 買10顆送10顆

雲林縣府舉辦國產雞蛋行銷活動，買一盒雞蛋就再送一盒。（記者李文德攝）

2025/03/08 16:39

〔記者李文德／雲林報導〕為促銷國產雞蛋，雲林縣政府與斗六市蛋雞產銷班，今（8）日在古坑綠色隧道舉辦「雲林優質雞蛋行銷推廣活動」，開放限量100組，民眾只需買一盒10顆120元土雞蛋，就另外加贈10顆雞蛋，換算下來每顆單價6元，甫開賣就吸引不少民眾排隊。

雲林縣府農業處指出，全台蛋雞數量逾4600萬隻，雲林縣有105萬隻蛋雞，占全國產量2％，目前產地價雞蛋每台斤27.5元，現正於開學期間，學生攝取蛋的需求量也會上升，加上農業部一個月前針對種雞的控管得宜，因此推估市場行情看俏。去年同期產地價破30元，如今價格穩定，是適合吃蛋的好時機。

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縣府農業處副處長蔡耿宇、中華民國養雞協會秘書長王建培、雲林縣養雞協會總幹事陳冠棋等人，在綠色隧道行銷推廣國產雞蛋，活動打出限量100組10顆土雞蛋，民眾買一盒就再多送一盒10顆。

不少民眾在開賣開始前，就已經在攤位前排隊，備好零錢採買。民眾表示，20顆雞蛋換算下來一顆6元，買到算賺到。

蔡耿宇說，極端氣候的溫度變化對於家禽生產影響甚大，加上每年禽流感疫情，從2023年起縣府積極輔導業者改建為現代化禽舍，相較於傳統雞舍，有效阻絕外界疫病，更有智慧化環境感測及自動化收蛋設施，大幅改善雞隻產蛋環境。

王建培表示，去年下半年至今年2月，雞蛋整體呈現供過於求，價格低於成本以下，農業部因此輔導業者蛋雛雞減孵等方式調節。經調節後，現產地蛋價已趨近於成本價，價格已回穩，後續因應市場供需，調節雞蛋產量，讓蛋價穩定。

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