台中太平枇杷節親子健行 何欣純曝枇杷行銷馬祖秘辛

立委何欣純（中）陪民眾參加太平枇杷節親子健行活動。（記者黃旭磊攝）

2025/03/08 16:48

〔記者黃旭磊／台中報導〕「2025太平枇杷節」首場重頭戲-枇杷親子健行活動，今天在太平區聖和宮熱鬧開鑼起走，台中市農業局統計超過2千名民眾參加，民進黨立委何欣純、太平區長陳柏宏陪同健行，何欣純說，枇杷不只台中人愛，連馬祖人都知道滋味好，顧喉嚨又富營養，才用太平枇杷向國民黨立委陳雪生交換馬祖陳高。

台中市太平枇杷種植面積達130公頃、年產量約800公噸，去年10月受康芮颱風影響，產量不足比往年少二至三成，市府舉辦枇杷節協助行銷，太平警分局宣導防詐騙，民進黨台中市議員蔡耀頡及張玉嬿、太平區農會總幹事余文欽、農業局副局長蔡勇勝，在產地陪同民眾健行促銷。

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何欣純說，優良農產不分黨派都愛，經由同事立委陳雪生協助成功銷往馬祖，陳雪生聽說太平枇杷非常有名且多汁美味，她也認為好農產品就是要大力推廣，就用太平枇杷來和陳雪生交換馬祖陳高。

太平種植枇杷源自日治時期，日人在頭汴坑一帶試種適宜，栽培面積逐漸擴大，產出枇杷果形碩大、色澤澄黃多汁被稱為「黃金果」，也讓太平享有「枇杷原鄉」美名，而公所與農會多年推廣產地聖大健行秘徑，逐年改善路況形成觀光休閒景點。

余文欽強調，枇杷植株開花期，遭遇持續超過攝氏30度高溫，且濕度未達60%致使收成率低，所幸經農友戮力照料，整體枇杷品質等同往年高檔程度，即日起至4月上旬都為枇杷盛產期，呼籲消費者到頭汴坑產地，或枇杷節活動現場也有限量展售。

超過2千名民眾參加太平枇杷節親子健行。（記者黃旭磊攝）

民眾熱情參加太平枇杷節親子健行活動。（記者黃旭磊攝）

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