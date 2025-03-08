大埔地震重創南部偏鄉 芥菜種會推房屋修繕及「以工帶振」

0121地震重創台南市楠西區，芥菜種會持續服務災民，將啟動房屋修繕計畫。（芥菜種會提供）

2025/03/08 16:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕0121嘉義大埔地震重創台南市與高雄市偏鄉，其中，台南楠西區房屋受創最嚴重，當地年長者及老屋居多的雙老問題，更凸顯災後中長期安置與重建之路的困難。基督教芥菜種會將啟動房屋修繕與以工「帶振」計畫，協助困難家庭房屋修繕，穩定災民收入，盼企業與社會關注支持。

今（8）日婦女節，芥菜種會在當地中長期安置的南水署宿舍舉辦社區紓壓團體活動，幫助「同屋共居」的住民增進彼此互動與熟悉，同時正式啟用行動辦公室，持續陪伴面對家園恢復的難關。

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災民安置方面，芥菜種會協力楠西區公所，執行長李肇家指出，團體扮演協力政府的角色，包括緊急提供電熱水器的接線與安裝，入住第一天即有熱水洗澡；購置電鍋、電磁爐等電器；提供冰箱共享，供應生活物資、料理包等，提升社區凝聚力及互助能量；並關懷「同屋共居」等適應問題，並將協助困難家庭修繕震毀的房舍。

此外，當地農產也因地震受損嚴重，芥菜種會即將啟動以工「帶振」計畫，藉由引進自然農法，培力住民養蛋雞、種蔬菜，及烘焙等技術，透過供需平台推廣出去，讓住民能有固定收入。如棗農阿珍的生計陷入困境，透過供需平台，將棗子送至弱勢家庭，不僅助人，也讓阿珍獲得收入，有餘力專注於家園重建。

芥菜種會全球防救災處副處長吳秉翰說，不只有社工關懷協助，團隊在災後也成為重要訊息的溝通橋樑；還出動「移動習藝所」專車，分享咖啡、花草茶與蔬菜箱、帶領大家DIY手做麵包等，為減緩安置住民適應環境及與心理壓力，美商多特瑞台灣分公司大地香氛團隊提供精油按摩服務，舒緩住民的身心。

「芥菜種會移動習藝所」提供現場沖泡習得咖啡、習得茶，與住民一起DIY製作椰酥麵包。（芥菜種會提供）

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