復育國寶級「烏來杜鵑」 員林百果山種下660株原生樹種

員林市百果山湶洲寮卡達車休憩區舉辦植樹活動，現場種植660株原生樹種，包括國寶級植物烏來杜鵑（紅圈處）。（記者陳冠備攝）

2025/03/08 16:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕為響應植樹造林並推動生態保育，農業部林業及自然保育署南投分署，攜手彰化縣政府及員林市公所，今（8日）在百果山湶洲寮卡達車休憩區舉辦植樹活動，現場種植660株原生樹種，包括稀有的國寶級植物「烏來杜鵑」，為百果山生態環境再添綠意。

百果山湶洲寮卡達車休憩區不僅是單車愛好者的主題園區，更是串聯百果山自行車路線的重要中繼站，常有車友與民眾在此休憩乘涼。此次植樹活動範圍約0.7公頃，種植樹種包括羅漢松、珊瑚樹、白水木、黃連木、水黃皮、流蘇、山櫻花、蘭嶼羅漢松、刺葉桂櫻、小實女真、烏來杜鵑、金毛杜鵑及月橘等13種樹苗，共計660株。

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今日一早，彰化縣長王惠美、林保署南投分署長李政賢、員林市代理市長賴致富、立法委員陳素月、謝衣鳯與會，並與近千位民眾大跳「植樹熱身操」才開始種樹，除此之外，現場也提供象牙木、茶花、台灣肖楠、竹柏等2000株樹苗，供民眾帶回家種植，不到1小時就被搶光。

林保署指出，這次提供種樹樹苗有不少稀有原生種，其中烏來杜鵑原分布於北部北勢溪流域，曾被列入台灣珍貴稀有植物名錄，後於2002年解除保護等級，這次提供95株樹苗復育於百果山頭，希望未來能擴展到整個八卦山。

林保署也說，最稀有的是「刺葉桂櫻」，其樹主要分布八卦山脈等中部山區，因母樹稀少難尋，平時也很難見其蹤跡，但它具秋天開花特質，成為蝴蝶、蜜蜂絕佳的蜜源，此次活動提供48株，期盼能穩定成長，建立綠網。

王惠美表示，種樹就種福田，面對未來極端氣候，植樹能有效降低溫度，並提供休憩空間，縣府近3年來已提供超過30萬株苗木供民眾種植，呼籲大家一起為家鄉土地種下希望，共同守護地球。

李政賢說，植樹不僅能改善空氣品質、減少碳排放，更是維持生態系統穩定的關鍵，希望透過此次活動，讓更多人認識樹木的價值，並將綠色行動融入日常生活，讓生態綠網逐步擴展，串聯森林、溪流、社區與海岸，實現「織一片生態綠網」的願景。

林保育署南投分署舉辦植樹活動，提供95株烏來杜鵑樹苗復育於百果山頭。（林保育署南投分署提供）

員林市百果山湶洲寮卡達車休憩區舉辦植樹活動，彰化縣長王惠美、林保署南投分署長李政賢、員林市代理市長賴致富、立法委員陳素月、謝衣鳯等人與會。（記者陳冠備攝）

「刺葉桂櫻」主要分布八卦山脈等中部山區。（林保署南投分署提供）

員林市百果山湶洲寮卡達車休憩區舉辦植樹活動，吸引不少小朋友來體驗種樹，縣長王惠美（蹲下右2）在旁指導。（記者陳冠備攝）

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