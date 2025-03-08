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    助人會上癮！車禍植皮撿回一命 家扶兒堅持當一輩子志工

    車禍植皮手術撿回一命，家扶兒沈瑞和與妻子謝春菊堅持當一輩子志工。（記者劉曉欣攝）

    車禍植皮手術撿回一命，家扶兒沈瑞和與妻子謝春菊堅持當一輩子志工。（記者劉曉欣攝）

    2025/03/08 16:22

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣家扶中心新任家扶之友會的會長沈瑞和，從小曾接受家扶援助，長大工作有收入後，就開始回到家扶當志工，曾經在國道發生翻車意外，在鬼門關前走了一遭，讓他驚覺人生不能等，更加認真投入志工行列，只因助人為快樂之本！

    沈瑞和表示，在他8歲時就沒了父親，光靠母親一人要養4個小孩，因為他是老大，他從9歲就到磚窯廠打工，也接受家扶幫忙援助，讓他可以安心念書。等到他念國中半工半讀，他就主動跟家扶說他有收入了，請把機會留給別人。

    沈瑞和指出，因為家裡小孩多，經濟條件不允許，他只要念完國中就去工作了。因為感謝家扶的幫忙，讓他能夠念完國中，他在結婚後就跟著老婆謝春菊一起到家扶當志工，一做就無法離開，根本就是會讓人上癮。

    沈瑞和強調，許多人以為當志工都是要等到存到多少錢，但他認為，生命有限，有意義的事就應該提早去做。因為他8年前就碰到嚴重車禍，車子因為爆胎在國道翻車，他整個人被拖行數公尺，手臂都磨到見骨，雖然命是保住了，但後續植皮手術實在太痛了，現在只要天氣多變化，就會痛到無法入睡，但為了要當志工，所有的苦都要克服。

    沈瑞和笑說，他因為工廠關門，也被迫提前退休，但是當志工沒有退休的一天，如今接下家扶之友會的會長，真是太開心了，他要當一輩子的志工，永不退休。

    沈瑞和接下彰化家扶之友會的會長，彰化縣長王惠美（圖左）感恩其付出。（彰化家扶中心提供）

    沈瑞和接下彰化家扶之友會的會長，彰化縣長王惠美（圖左）感恩其付出。（彰化家扶中心提供）

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