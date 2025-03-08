性騷擾申訴年增17％！去年1700案成立 以「肢體性騷」最多

衛福部最新性騷擾案件統計，去年18至29歲族群最常遭受性騷擾。（資料照）

2025/03/08 16:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕今天是3月8日國際婦女節，衛福部公布最新性騷擾案件統計，去年全台性騷擾申訴案件增長17%，其中1700件成立，統計發現，受害者以女性居多，尤其以18至29歲族群最常遭受性騷擾。

衛福部分析，在性騷案件中，以「肢體性騷」占比最高，達41%，其次為「傳送色情圖片或偷拍偷窺」26%及「言語騷擾」19%。發生地點以「公共場所如百貨公司、商場、餐廳及馬路等」占50%最高，其次為「數位媒體」占19%、「大眾運輸工具」占15%。

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衛福部保護司司長張秀鴛表示，我國「性騷擾防治法」新法在2024年3月8日全面施行，至今滿1周年，新法延長申訴期限、簡化申訴程序，讓更多受害者願意求助。調查也顯示，8成加害人會提出訴願，其中61%否認騷擾行為，辯稱「遭誤會」或「雙方兩情相悅」，另有38%聲稱「無騷擾意圖」，她強調，判定性騷擾的關鍵在於受害人的感受，而非加害人的主觀意圖，提醒民眾尊重他人界線，避免「不小心」成為性騷擾行為人。

行政院副院長鄭麗君今天出席國際婦女節活動，鄭麗君提到，台灣從過去的父權社會，女性連受教育機會都有限，如今已有首位女性總統，並成為亞洲首個婚姻平權國家，性別平權不僅是女性的權益，更是提升整體社會發展與經濟競爭力的關鍵。

鄭麗君說，政府積極推動性別平權政策，並持續增加相關預算，去年性別平權預算較前年成長12%，今年若順利通過，將再增加11%；根據勞動部統計，去年已有6.8萬名中高齡女性透過政府協助重返職場，未來將進一步擴大計畫， 政府目標在未來四年內，每年協助3.5萬名女性重返職場，以減少因家庭責任被迫離開職場的現象。

衛福部次長呂建德也表示，衛福部今年將擴增公共托育設施至592家，提供1萬8728個收托名額，並增加簽約保姆至2萬7235人，私立托育中心亦超過1689家，可提供5.4萬名兒童照護服務。此外，政府投資927億元推動長照3.0計畫，完善長者與幼兒照顧，讓年輕世代無後顧之憂。

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