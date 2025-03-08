為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    性騷擾申訴年增17％！去年1700案成立 以「肢體性騷」最多

    衛福部最新性騷擾案件統計，去年18至29歲族群最常遭受性騷擾。（資料照）

    衛福部最新性騷擾案件統計，去年18至29歲族群最常遭受性騷擾。（資料照）

    2025/03/08 16:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕今天是3月8日國際婦女節，衛福部公布最新性騷擾案件統計，去年全台性騷擾申訴案件增長17%，其中1700件成立，統計發現，受害者以女性居多，尤其以18至29歲族群最常遭受性騷擾。

    衛福部分析，在性騷案件中，以「肢體性騷」占比最高，達41%，其次為「傳送色情圖片或偷拍偷窺」26%及「言語騷擾」19%。發生地點以「公共場所如百貨公司、商場、餐廳及馬路等」占50%最高，其次為「數位媒體」占19%、「大眾運輸工具」占15%。

    衛福部保護司司長張秀鴛表示，我國「性騷擾防治法」新法在2024年3月8日全面施行，至今滿1周年，新法延長申訴期限、簡化申訴程序，讓更多受害者願意求助。調查也顯示，8成加害人會提出訴願，其中61%否認騷擾行為，辯稱「遭誤會」或「雙方兩情相悅」，另有38%聲稱「無騷擾意圖」，她強調，判定性騷擾的關鍵在於受害人的感受，而非加害人的主觀意圖，提醒民眾尊重他人界線，避免「不小心」成為性騷擾行為人。

    行政院副院長鄭麗君今天出席國際婦女節活動，鄭麗君提到，台灣從過去的父權社會，女性連受教育機會都有限，如今已有首位女性總統，並成為亞洲首個婚姻平權國家，性別平權不僅是女性的權益，更是提升整體社會發展與經濟競爭力的關鍵。

    鄭麗君說，政府積極推動性別平權政策，並持續增加相關預算，去年性別平權預算較前年成長12%，今年若順利通過，將再增加11%；根據勞動部統計，去年已有6.8萬名中高齡女性透過政府協助重返職場，未來將進一步擴大計畫， 政府目標在未來四年內，每年協助3.5萬名女性重返職場，以減少因家庭責任被迫離開職場的現象。

    衛福部次長呂建德也表示，衛福部今年將擴增公共托育設施至592家，提供1萬8728個收托名額，並增加簽約保姆至2萬7235人，私立托育中心亦超過1689家，可提供5.4萬名兒童照護服務。此外，政府投資927億元推動長照3.0計畫，完善長者與幼兒照顧，讓年輕世代無後顧之憂。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播