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    屏北某國小校長霸凌老師 教育處將議處

    屏北一所學校發生校長霸凌老師事件。（取自學校臉書）

    屏北一所學校發生校長霸凌老師事件。（取自學校臉書）

    2025/03/08 16:02

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣屏北一所國小林姓校長霸凌蔣姓老師案，經職場霸凌申訴處理評議會通過，確認林姓校長在職場霸凌老師，屏東縣教育處表示，將依規定進行議處。

    遭到霸凌的蔣姓老師在臉書上指出，起因在於廠商供應營養午餐時誤將肉包配送到素食餐，讓師生誤食，造成吃素師生身心受創，他向校方反映後，廠商竟要脅要停止供餐，校長則以事情不要鬧大，要求接受補償，他不接受就被認為是麻煩製造者，在公開場合批評他，讓其在同事面前被孤立，並且加重行政工作負擔、找麻煩，並放任廠商代表在協調時拍桌咆哮。

    蔣姓老師指出，全案調查完畢後，至今施暴校長卻依舊穩坐高位，毫無悔意，甚至沒有一句道歉，這是對受害者的二次傷害，如果「霸凌成立後仍可穩坐高位」，那麼未來當校園內發生學生霸凌事件時，學校還有資格要求學生「反霸凌」？如果教育主管機關選擇視而不見、縱容這樣的行為，那麼如何能期待教導孩子何謂公平正義？

    縣府教育處表示，該案評議結果週間已送達申訴人及被申訴人，雙方當事人中，如有不服申訴評議決議者，得於法定期限內，依規定提出行政救濟，縣府也將依據「屏東縣政府職場霸凌防治申訴及調查處理要點」規定，對霸凌案決議成立的當事人進行懲處、調整職務、教育訓練或其他適當來處理，若當事人不服，仍可以依規定提出救濟。

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