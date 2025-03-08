廟東夜市門神到百年餅店掌門人 台中老闆娘好威獲女力代表

廟東蝦仁肉圓老闆娘張順麗不但會做生意，也出錢出力協助貧困，熱心公益，獲社局表揚女力代表。（社會局提供）

2025/03/08 16:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕慶祝國際婦女節，台中市府表揚38位女性經濟力代表，廟東蝦仁肉圓的老闆娘、百年餅店陳允寶泉總經理翁羿琦，創造驚人業績又熱心公益，還有鋼鐵、浪板、汽車修配等傳統產業，以及農場、茶廠、酒莊、民宿業者等，展現非典型就業女力。

今年獲選38位傑出女力，廟東蝦仁肉圓被網友封為廟東夜市門神，老闆娘張順麗不但會做生意，也出錢出力協助貧困，熱心公益關懷地方；百年糕餅品牌陳允寶泉總經理翁羿琦，致力於結合傳統與創新，商品獲獎無數，招牌的太陽餅近5年銷售額成長2倍，檸檬蛋糕銷售額更躍升近10倍。

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典型就業女力代表，中欣汽車檢驗修配廠經理廖美琳，擔任太平區調解委員17年，以專業與溝通為民眾化解衝突；威捷鐵工廠管美珍與先生白手起家，創立石岡最大鋼鐵工廠，積極參與社團、社區營造與志工服務；旭台浪板董事邵美雲積極提拔女性員工，也擔任外埔區婦女會理事長，推動藝文與社區活動，讓更多女性也能走出家庭參與社會。

「女力，就是經濟力！」社會局長廖靜芝表示，台中市女性勞動參與率逐年提升，2023年已達53.7%，高於全國平均，顯示女性積極投入職場，也提醒性別平權從友善同理開始，女力拚經濟，運用自身專業為社會帶來正向影響，讓大家看見女性的十八般武藝，支持女性投入各行各業，共創好事。

陳允寶泉總經理翁羿琦，致力於結合傳統與創新，商品獲獎無數，業績狂飆，獲社局表揚女力代表。（社會局提供）

威捷鐵工廠管美珍與先生白手起家，創立石岡最大鋼鐵工廠，獲頒女力代表。（社會局提供）

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